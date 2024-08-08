TÜVTÜRK'te yeni uygulama. Artık bu araçları kapsamayacak

Türkiye'de araç muayenesi konusunda yetkili olan TÜVTÜRK, sürücülerden gelen yoğun talepler ve şikayetler doğrultusunda, muayene sürecini kolaylaştıracak yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Özellikle büyük şehirlerdeki sınırlı sayıda istasyon ve bu istasyonların şehir merkezlerinden uzak konumları, randevu alma sürecini zorlaştırarak araç sahipleri için bir dizi zorluğa yol açıyordu.

Bu durum, sürücüler arasında büyük bir memnuniyetsizlik yaratmıştı. Ancak TÜVTÜRK'ün aldığı bu yeni karar, birçok araç sahibinin yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

TÜVTÜRK, araç muayenesindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla daha önce hayata geçirdiği "gezici istasyon" uygulamasına ek olarak, önemli bir yenilik duyurdu.

Artık randevusuz araçlar muayeneye kabul edilmeyecek, ve randevular sadece internet üzerinden alınabilecek.

Bu adım, muayene sürecini daha düzenli hale getirmek ve sürücüler için daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla atıldı.

ARTIK MUAF OLACAKLAR

TÜVTÜRK, bazı araç sahiplerinin farkında olmadığı bir uygulamayı yeniden gündeme getirdi. Açıklamaya göre, araç sahipleri TÜVTÜRK tarafından yetkilendirilen kurumlardan egzoz gazı emisyon ölçüm testi yaptırdıklarında, bu belgeyi ibraz etmeleri durumunda muayene sırasında ek bir testten muaf tutulacaklar. Bu muafiyet, muayene süresini kısaltmayı ve sürücülerin karşılaştığı potansiyel sorunları azaltmayı hedefliyor.

Gezici istasyonların devreye girmesiyle birlikte, TÜVTÜRK, araç sahiplerinin muayene işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamlamalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu yeni düzenlemeler, sürücülerin muayene süreçlerinde yaşadıkları sıkıntıları minimize ederek, işlemlerin daha verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkıda bulunacak.

ARAÇ MUAYENESİ NASIL YAPILIR?

Türkiye'de araç muayeneleri, araç üç yaşına girdikten sonra her iki yılda bir TÜVTÜRK istasyonlarında zorunlu olarak yapılır. Bu muayeneler, aracın genel güvenliğini ve yasal standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla bir dizi detaylı kontrole tabi tutulur.

KAPSAMLI MUAYENENİN AYRINTILARI

- Koltukların Kontrolü: Araç içindeki koltukların sağlamlığı ve güvenliği, olası bir kazada yolcuların korunmasını sağlamak amacıyla incelenir.



- Lastiklerin Durumu: Lastiklerin yaşı, diş derinliği ve genel durumu değerlendirilir, çünkü lastikler güvenli sürüş için kritik öneme sahiptir.

- Yağ ve Sıvı Seviyeleri: Motor yağı ve diğer sıvıların seviyeleri, aracın sorunsuz çalışması için kontrol edilir.

- Fren ve Işık Sistemleri: Frenlerin etkinliği ve araçtaki tüm ışıkların doğru çalışıp çalışmadığı test edilir.

- Sileceklerin Durumu: Sileceklerin işlevselliği, yağışlı havalarda görüşü engellemeyecek şekilde incelenir.

- Klima Sistemi: Araç içi konforu ve özellikle sıcak havalarda yolcuların güvenliği için klima sisteminin işlevselliği kontrol edilir.

- Motor Performansı ve Sıvı Seviyeleri: Motorun genel performansı ve sıvı seviyeleri, aracın verimli çalışmasını sağlamak için değerlendirilir.

- Egzoz Emisyonları: Çevre koruma standartlarına uygunluk sağlamak amacıyla egzoz gazlarının emisyon seviyeleri ölçülür.

- Direksiyon Sistemi: Direksiyonun doğru ve güvenli bir şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.

- Egzoz Sistemi: Egzoz sisteminin genel durumu ve sızdırmazlığı, aracın çevreye zararlı gazları ne kadar saldığını belirlemek için incelenir.

- Fren Sistemi: Frenlerin performansı, aracın durma mesafesini ve sürücü kontrolünü sağlamak amacıyla detaylı bir şekilde test edilir.

Bu kapsamlı kontroller, aracın güvenli bir şekilde yollarda kalmasını ve sürücülerin emniyetini sağlamak için büyük önem taşıyor.