Erdoğan Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar skandalını 28 Şubat’a bağladı

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması Türkiye’yi ayağa kaldırdı.

İSTİSMAR SKANDALINI 28 ŞUBAT'A BAĞLADI

Üsküdar Burhan Felek Salonu'nda “3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan istismar skandalını 28 Şubat'a bağladı.

Erdoğan, "Hepimizin içini acıtan bir istismar vakası üzerinden 28 Şubat heveslisi kesimler, hemen içlerindeki kin ve nefreti kusmaya başlamışlardır. Geriye baktığımızda, bugün ortalığı yıkanların geçmişinin ne kadar kirli, ne kadar çifte standartla dolu olduğunu görebiliyoruz. Bunların dertleri çocuk istismarına tepki koymak değil, kin ve nefret duygularını sergileyebilecekleri zemin hazırlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat çıktı ne dedi? 'Gelin, şu anda başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme yapalım'. Yasal düzenlemeye gerek yok ki? Gene bize oyun mu çekmek istiyorsun? Tuzak mı kurmak istiyorsun? Bu konuda samimiysen gel, anayasa değişikliği yapalım. Bir daha bu tuzaklara gelmek istemiyoruz" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINDA ÖNÜMÜZÜ AYDINLATAN MEŞALE OLARAK GÖRÜYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ahde vefanız ve sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sene 3.kez düzenlenen gençlik buluşmasının ülkemiz, milletimiz ve ilahiyat camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdi 1 milyon 300 bin öğrenci var. İmam hatiplerden tüm üniversitelere başarı oranları yüksek olarak dağılmalarını istiyoruz. Hep söylediğimiz gibi siyasette de, sivil toplumda da, sosyal hayatta da zaferin parolası uhuvvettir, vahdettir. Vakıf ve derneklerimiz hayırda yarışırken, kesinlikle tefrikaya düşmemeli, mutlaka dayanışma içinde hareket etmelidir. İlahiyatçı gençlerimizi bir araya gelmesini çok çok gerekli buluyorum. İlahiyat yıldızları ödülünü de takdim edeceğiz. Buradaki her bir genç kardeşimizin başarısını, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında önümüzü aydınlatan meşale olarak görüyoruz. Vatana, millete, ümmete hayırlı fertler yetiştirme çabasında olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Gelecekte de ülkemizin tüm gençlerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. İlahiyat fakülteleri sıradan yükseköğretim kurumları değildir. İlahiyatlar da ülkemizin belli dönemlerine ayna tutan müesseselerdir.

"GENÇLERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM KADINLARIMIZA KAMUDA FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLIYORUZ"

İlahiyat fakültelerinin kapısındaki zincirlerinin kırılması, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçmesiyle oldu. Ben kızımı İstanbul'dan Trabzon'a gönderdim. Oradaki imam hatibin müdürü benim sınıf arkadaşımdı. Bu çileleri çeken burada nice aileler var. Ama bunların hepsi mazi oldu. Şimdi artık hep ileri durmak yok ileri. Daha sonraki yıllarda özellikle vesayet süreçlerinde ilahiyat fakültelerimizde sıkıntılı günler yaşadık. Tek parti faşizmini yeniden hortlatmaya çalışan 28 Şubat zihniyeti, imam hatipler ve meslek liseleriyle birlikte ilahiyat fakültelerini de hedef almıştır. Üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağı dini eğitim veren kurumlara tesettürle girmek mümkün olmamıştır. Milletimizin evlatlarına yapılan zulümleri biliyoruz.

Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat karanlığına 3 Kasım 2022 seçimleriyle hep birlikte son verdik. Ülkemizde merkezinde demokrasinin, özgürlüklerinin olduğu yeni bir dönemi başlattık. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla Türkiye'de sessiz bir devrimi gerçekleştirdik. Tarihi nitelikte adımlar attık. Bugün ilahiyat fakültesini bitiren gençlerimiz hiçbir engelle karşılaşmadan özgürce görev yapabiliyor. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm kadınlarımıza kamuda fırsat eşitliği sağlıyoruz. Türkiye'de ne sebeple olursa olsun hiçbir gencimizin hak kaybına uğramadığı, gelecek kaygısı yaşamadığı iklimi tahkim etmekte kararlıyız.

KILIÇDAROĞLU’NA ‘ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ’ ÇAĞRISI

Ana muhalefetin başındaki zat çıktı ne dedi? 'Gelin, şu anda başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme yapalım'. Yasal düzenlemeye gerek yok ki? Gene bize oyun mu çekmek istiyorsun? Tuzak mı kurmak istiyorsun? Bu konuda samimiysen gel anayasa değişikliği yapalım. Biz bir daha bu tuzaklara gelmek istemiyoruz. Anayasal bir düzenleme yapalım ve bu işi bitirelim. Anayasal düzenleme metnini meclise gönderdik. Samimiyetlerini göreceğiz. Bakalım bu konuda bunlar samimi mi değil mi göreceğiz. Dürüst olun. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen gençlerimiz için devletimizin bütün imkanlarını seferber ediyoruz. 20 yıl öncesine kadar okulu, kıyafeti, saçı sakalı sebebiyle kamusal hayatın dışına itilmiş evlatlarımızın bugün devletin ve iş dünyasının en üst kademede görev yaptığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.