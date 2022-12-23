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  • Hakan Ural Milli Piyango'ya önce salladı, şirketin sahibi patronu olduğunu öğrenince anında tornistan yaptı

Hakan Ural Milli Piyango'ya önce salladı, şirketin sahibi patronu olduğunu öğrenince anında tornistan yaptı

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi için "Onu bir kişiye vermezler" diyen Hakan Ural, Piyango’nun Demirören grubunda olduğunu öğrenince canlı yayında çark ederek “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım.” dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:15
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Yılbaşı çekilişi için 'Bir kişiye vermezler' diyen Hakan Ural, Milli Piyango’nun Demirören’de olduğunu öğrenince canlı yayında çark etti

Hakan Ural Milli Piyango'ya önce salladı, şirketin sahibi patronu olduğunu öğrenince anında tornistan yaptı
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Kanal D’de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yorumculuk yapan Hakan Ural’ın canlı yayında 180 derecelik dönüşü gündem oldu.

REJİDEN GELEN “UYARI” SONRASI ÇARK ETTİ
Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler.” dedi. Ardından rejiden Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti.” uyarısı geldi.

Rejinin sözlerinin ardından Ural, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım.” diye konuştu.

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ADAMIN DİBİ
23.12.2022 14:48
kimileri vardır adamın dibidir. kimileri de vardır şekli 1 deki gibi adamın çukurudur.  
 
Ehliyet
23.12.2022 14:47
Daha ne bekliyorsunuz ki  
 
alıkınık
23.12.2022 14:43
YALAKA KURBAN KASABIN PIÇAGINI YALARMIŞ SEN NERESİNİ YALIYON  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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