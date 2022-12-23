Hakan Ural Milli Piyango'ya önce salladı, şirketin sahibi patronu olduğunu öğrenince anında tornistan yaptı

Kanal D’de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında yorumculuk yapan Hakan Ural’ın canlı yayında 180 derecelik dönüşü gündem oldu.



REJİDEN GELEN “UYARI” SONRASI ÇARK ETTİ

Ural, Milli Piyango’nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşurken “Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler.” dedi. Ardından rejiden Ural’a “Demirören’den sonra sistem çok değişti.” uyarısı geldi.



Rejinin sözlerinin ardından Ural, “10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım.” diye konuştu.



