Temmuz zammı ile birlikte hangi ücretler ne kadar artacak. İsa Karakaş tek tek hesapladı

Milyonlarca SSK BAĞ KUR ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Temmuz'da açıklanacak zamma çevrildi. Ancak bu tarihte sadece emekli ve memurların maaşları zamlanmayacak. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım ücreti, kıdem tazminatı ve bedeli askerlik ücretleri artacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş vatandaşın merak ettiği diğer ücret artışlarını kalem kalem hesapladı.

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?

SSK ve Bağ Kur'u olamayan 65 yaş aylığı alan kesim şu an 3 bin 504 lira aylık alıyor. 65 yaş aylığı ise memur maaşlarına endeksli olarak veriliyor.

Şu an itibari ile yüzde 18.38'lik gerçekleşen enflasyon oranı ise Merkez Bankası beklenti anketi verilerine göre yüzde 20-21 arasında bir güncellenme olacak.

Enflasyon oranını yüzde 20 olarak yapılan hesaplamaya göre 65 yaş aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 204 liraya çıkacak.

ENGELLİ AYLIKLARI KAÇ LİRA OLACAK?

Yüzde 40 ile yüzde 69 oranında engelli olan vatandaşlar da devletten engelli oranlarına göre ödeme alıyor.

Şu an itibari ile yüzde 40-69 oranında engelli olan vatandaşların aylıkları 2797 lira ödeniyor. Yüzde 20 artışla hesaplandığında bu aylıklar 3 bin 357 liraya çıkacak.

Bakıma muhtaç engelliler yani yüzde 70 oranın üzerinde engeli bulunan vatandaşlara şu an için 4 bin 196 lira aylık ödeniyor. Yüzde 20 artışlar bu vatandaşların aylıkları da 5 bin liranın üzerine çıkacak.

18 yaş altı engellilere ödenen engelli maaşı ise 2 bin 797 liradan 3 bin 357 liraya yükselecek.



KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ LİRA OLACAK?

Şu na kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira iken bu rakam Temmuz ayı ile birlikte 42 bin 70 liraya yükselecek. Bu nedenle İsa Karakaş emekli olmayı düşünen çalışanlara Temmuz ayında emeklilik dilekçesi vermemelerini ve Temmuz'da yeni kıdem tazminatı ücreti ile birlikte emekli olmalarını tavsiye etti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlarında ellerini çabuk tutmalarını öneren İsa Karakaş bedelli askerlik ücretinin de yüzde 20 oranında artacağını ve

182 bin 609 liradan 220 bin liraya çıkacağını söyledi.

EVDE BAKIM ÜCRETLERİ KAÇ LİRA OLACAK?

Şu an 7 bin 608 lira olarak ödenen evde bakın parasının yüzde 20 artışla 9 bin 130 liraya çıkacak.