TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Suudi Arabistan'daki rezalete neden sessiz kaldığını Sedat Kaya açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Suudi Arabistan'daki rezalete neden sessiz kaldığını Sedat Kaya açıkladı
Suudi Arabistan'daki rezaletin ardından asıl konuşması gereken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sus pus. Büyükekşi'nin neden sessiz kaldığını Sedat Kaya tek tek anlattı.

Arabistan'daki Süper Kupa rezaletinden sonra gazeteciler eleştirel yazılar yazdı, siyasiler ağır suçlamalarda bulundu, sosyal medya çalkalandı. Buna rağmen asıl konuşması gereken Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi sağır sultan!
Dilini yutmuş gibi!
Gıkı çıkmıyor.
Teşbihte hata olmaz derler ya.
Adeta "dut yemiş bülbül" misali.
Sanki birileri, "Bir çuval inciri rezil ettin. En iyisi sus" talimatı verdi.
Gık yok!

Ülke federasyonları ülkesinin futbolunun patronudur.
Futbolla ilgili her konuda tek yetkilidir.
Bu kadar büyük bir rezalette futbolumuzun patronu durumundaki Sayın Mehmet Büyükekşi'nin sessiz kalması ilginç bir durum değil mi?
İnsan düşünmeden edemiyor; acaba Büyükekşi yetkisiz yetkili mi?

UEFA Avrupa futbolunun patronudur.
Ülkemizde ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde düzenlediği tüm organizasyonda tek yetkilidir.
Kuralları o koyar.
Takımların giyeceği formadan taşıyacağı pankartta, seyircilerin oturacağı tribünden naklen yayın kameralarının konulacağı yere kadar o karar verir.
Türkiye'de oynanan UEFA maçlarında da kural koyucusu UEFA'dır.
Süper Kupa finali Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir organizasyonu.
Nerede oynanırsa oynansın kuralları bizim federasyonun koyması gerekmiyor mu?
Nasıl oluyor da, Suudi Arabistan yetkilileri bizim federasyonu susturup kural koyabiliyor?
Nasıl oluyor da, formalara, pankartlara karışıp, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın soyunma odalarını basabiliyorlar.
Riyad'taki bu maç bir UEFA organizasyonu olsaydı bu kepazeliği yapma cüretini gösterebilirler miydi?
Asla.
Peki Türkiye Futbol Federasyonu'na bunu nasıl yaptılar.
Nasıl paspas ettiler.
Yetkisiz yetkili olduğunu bildikleri için mi acaba?
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz Sayın Büyükekşi.
Bir konuşun da öğrenelim.
100 yılın skandalının gündemden düşeceğini umuyorsanız yanılıyorsunuz.
Bu kepazelik unutulacak gibi değil.
O yüzden konuşun lütfen.
Her şeyin farkında olup da susmak kadar ağır bir yük yoktur bu hayatta.
Sus diyenlere inat konuşun.
Emin olun çok rahatlayacaksınız!

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