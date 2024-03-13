TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı

Kaynak: AA
TFF şifresiz yayınlanacak maçları açıkladı
Futbolseverlere müjdeli haber. Türkiye Futbol Federasyonu TFF 2. ve 3. Lig'de canlı yayınlanacak maç sayısını 10'a yükselttiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF YouTube hesabından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucunda her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısının, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldığı belirtildi.

Bu hafta yayınlanacak maçların listesi şöyle:

16 Mart Cumartesi

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Darıca Gençlerbirliği

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 Mart Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor

İlgili Haberler
TFF Süper Kupa kararını verdi
Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak Süper Kupa kararı. TFF duyurdu
Pendikspor TFF'nin peşini bırakmıyor. 'Komedi Ligi devam ediyor'
Pendikspor TFF'nin peşini bırakmıyor. 'Komedi Ligi devam ediyor'
Galatasaray’ın 10 günlük TFF hakem tezgahı! Ünlü gazeteci açıkladı
Fenerbahçe'nin zaferinden sonra TFF'nin attığı twit Fenerbahçelileri çıldırttı. Okuyan herkes gizli özneyi anladı
Fenerbahçe'nin TFF Başkan adayı belli
Son Haberler
Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç boğazdaki yalısının kapılarını açtı. 'Hangi ünlüyle kahve içmek istersin' sorusuna Atatürk dedi takdir topladı Magazin
Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç boğazdaki yalısının kapılarını açtı. 'Hangi ünlüyle kahve içmek istersin' sorusuna Atatürk dedi takdir topladı
Galatasaray şampi mi? Şansal Büyüka kolayca söyledi Spor
Galatasaray şampi mi? Şansal Büyüka kolayca söyledi
Bu zammı duyan çalışanlar bayram etti! Son 25 yılın en büyüğü... Dünya
Bu zammı duyan çalışanlar bayram etti! Son 25 yılın en büyüğü...
Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı Yerel Haberler
Uyuşturucu operasyonuna 5 gözaltı
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor Gündem
İstanbul'da son 9 anket geldi. Bir o öne geçiyor bir diğeri öne geçiyor
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı Ekonomi
En çok hangi ev aletleri elektrik harcıyor? İşte cevabı
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu Ekonomi
Milyonlarca emekli 15000 lira kaybetti! Son hesaplar moralleri bozdu