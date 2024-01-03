TFF’nin gizli planı deşifre oldu. Mehmet Büyükekşi’nin neden istifa etmeyeceği ortaya çıktı

Taktikmaniada konuşan Alper Mert TFF’nin Süper Kupa krizindeki faturayı nasıl Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yıkmak istediğini açıkladı.

Mert, "Eğer TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi görevini bırakırsa Arabistan'daki skandalda hatasını kabul edecek" ifadelerini kullandı.

İŞTE ALPER MERT'İN İDDİASI:

Mehmet Büyükekşi, kulüplerinin kendilerinin çıkmak istemediğini aslında ortada bir kriz olmadığını.

Sadece kulüplerin son dakika isteklerinin krize sebep olduğunu.

Bu sebepten dolayı bu tazminatı kulüplerin kendi ödemesi gerektiği yönünde görüş bildirmiş.

Şimdi TFF Başkanı bırakırsa federasyon kendi hatasını kabul edecek.

Bu iş kulüplere kalsın diye uğraşacak.

Yani bu işin sonunda kulüpler sıkıntılı bir süreç yaşayacaklar.



