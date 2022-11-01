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Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili dava 10 Kasım'a ertelendi

400 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandırdığını iddia edilen ve Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye’ye iadesiyle ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 13:59
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Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili dava 10 Kasım'a ertelendi

Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili dava 10 Kasım'a ertelendi
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Arnavutluk'ta 30 Ağustos'ta gözaltına alınan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade süreci ile ilgili duruşması 10 Kasım'a ertelendi.
Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili Elbasan Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmayı hakim Elis Dine yönetti.
Savunma tarafının dosyaları incelemek için tekrar süre talep etmesinin ardından mahkeme, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.
Savunma tarafının avukatının 21 Ekim'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmesi üzerine duruşma, bugüne ertelenmişti.


 30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI

Elbasan Başsavcılığı, tutukluluğu devam eden Özer'in Türkiye'ye iade edilmesini talep ediyor.Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU İADE EDİLECEK DEMİŞTİ

Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermişti. Bu karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

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