MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!

MHP Kocaeli İl Teşkilatı'nda istifa depremi sürüyor...

BİR İSTİFA DAHA GELDİ

Yönetimle yaşanan görüş ayrılıklarından kaynaklandığı iddia edilen istifaların son halkasını MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Yudum Kaşıkçı oluşturdu.

MHP'li Kaşıkçı, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gördüğüm lüzum üzerine, 14 Eylül 2022 tarihinde MHP Kocaeli İl Başkanlığına istifa dilekçemi sunmuş bulunmaktayım.

Şahsıma tevdi edilen KAÇEP İl Başkan Yardımcılığı görev süresince, koltuktan güç alan değil, KAÇEP yöneticisi arkadaşlarımızla birlikte güç veren taraf olduk.

Dün olduğu gibi yarında davamız için kar kış demeden sokaklarda olacağız.. Cennet Mekan Başbuğumuzun izinde, Liderimiz Devlet BAHÇELİ’nin emrindeyiz..

Gece gündüz kapı kapı gezerek davamızı anlatmaya çalıştık. Bizim sevdamız koltukla, makamla ölçülecek bir sevda değildir! Bizim davamız bugünün sandalye davası değildir! Bizim davamız asırlara bakan bir davadır. Bir Ülküdür. İnandığımız Türklüğün davasıdır!.."

MHP'Lİ İLÇE BAŞKANI SAFFET SANCAKLI'YI İŞARET EDİP İSTİFA ETMİŞTİ

MHP Kocaeli il yönetiminde daha önce iki yönetici istifa etmiş, 6 yöneticinin de "memuriyete geçmesi" nedeniyle görevini bıraktığı belirtilmişti.

Partinin Kocaeli teşkilatında son olarak da Darıca İl Teşkilat Başkanı Yücel Bektaş istifa kararı vermişti.

Bektaş istifa açıklamasında, Thodex vurgunuyla ilgili olarak adları gündeme gelen MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı'yı işaret etmiş ve "Thodex kurucusu Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Özer’in Darıca'da yaşayan aile fertleri partimize gelerek, çocuklarının hiçbir şey yapmadığını, sorunların aileye kaldığını ancak Saffet Sancaklı ve oğlunun paraları alıp kendilerini kurbanlık koyun gibi ortada bıraktığını ifade edip her yerde konuşmaktadır" demişti.