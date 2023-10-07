THY’den İsrail kararı: İptal ve erteleme hakkı tanındı

Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırılar sebebiyle Türk Hava Yolları (THY) Tel Aviv çıkışlı ve varışlı yolculara ücretsiz iptal ve erteleme gibi ilave haklar tanındığını bildirdi.

THY’den İsrail kararı: İptal ve erteleme hakkı tanındı

THY'nin web sitesindeki açıklamaya göre, Tel Aviv (TLV) seferlerini etkileyen olaylar sebebiyle bugünden itibaren 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek THY ve AnadoluJet'in tüm Tel Aviv seferlerine rezervasyonu olan yolcular için ücretsiz iptal, erteleme ve rezervasyon değişikliği gibi ekstra olanaklar sunulacak.

Belirlenen tarihlerde Tel Aviv varış ve çıkışlı tüm THY veya AnadoluJet seferleri için ücretsiz iade işlemlerinin 9 Ekim Pazartesi gününe kadar yapılabileceği ifade edilen açıklamada, herhangi ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletlerin geçerliliğinin 30 Kasım'a kadar uzatılabileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu işlemler için detaylı bilgiye THY'nin "https://www.turkishairlines.com/tr-int/tel-aviv-seferlerimiz-icin-yolcu-haklari" adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Bu arada, THY uçuşları Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı kaynaklı sorunlar nedeniyle rötarlı gerçekleşiyor.

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