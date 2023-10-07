İsrail’de alarm durumu. Tel Aviv’de siren sesleri yükseliyor

Hamas ile İsrail güçleri arasında başlayan çatışmaların ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren seslerinin çaldığı görüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail’de alarm durumu. Tel Aviv’de siren sesleri yükseliyor

Spot: Bugün Hamas ile İsrail güçleri arasında başlayan çatışmaların ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren seslerinin çaldı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Hamas'ın bu sabah başlayan saldırılarının ardından sirenler çalmaya başladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

aa-20231007-32337549-32337534-israilin-gazzeye-yonelik-hava-saldirilari.jpg

İSRAİL GAZZE'NİN ELEKTRİĞİNİ KESTİ

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

aa-20231007-32337549-32337533-israilin-gazzeye-yonelik-hava-saldirilari.jpg

İSRAİL ORDUSU GAZZE'Yİ BOMBALIYOR

Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Burc Filistin alışveriş merkezi dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu Gazze'den yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.

İlgili Haberler
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı
İsrail ölü sayısının 150'ye yükseldiğini açıkladı
Tel Aviv’e 150'den fazla roket fırlatıldı. Hamas'tan İsrail'in saldırılarına karşılık
Hamas'ın roket saldırıları uydudan böyle görüntülendi. İsrail’den yükselen dumanlar
İsrail uçakları Gazze’ye bomba yağdırıyor. Muhabir canlı yayında yakalandı
İsrail Türkiye’den destek istedi: İsrail ve Türkiye omuz omuza durmalı
THY’den İsrail kararı: İptal ve erteleme hakkı tanındı
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin gerilimi hakkında açıklama
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı Dünya
Hamas saldırıları İran'da havai fişekle kutlandı
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek Yaşam
Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı. Bu şehir eşkıyalarına kim dur diyecek
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı! Ekonomi
Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı:2002 yılından beri bir ilk yaşandı!
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak Gündem
Birleşmiş Milletler İsrail-Filistin gündemiyle acil toplanacak
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı Spor
Bu Galatasaray hem Avrupa'da hem ligde konuşur. Sedat Kaya yazdı
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı Dünya
Yemen'de Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonu binlerce kişi kutladı
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi Spor
Tottenham Luton Town'a tek attı. Ligde liderliğe yükseldi