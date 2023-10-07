İsrail’de alarm durumu. Tel Aviv’de siren sesleri yükseliyor

Spot: Bugün Hamas ile İsrail güçleri arasında başlayan çatışmaların ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren seslerinin çaldı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Hamas'ın bu sabah başlayan saldırılarının ardından sirenler çalmaya başladı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
İSRAİL GAZZE'NİN ELEKTRİĞİNİ KESTİ
İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurdu.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
İSRAİL ORDUSU GAZZE'Yİ BOMBALIYOR
Yaşanan saldırı ve çatışmaların ardından İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan Burc Filistin alışveriş merkezi dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu Gazze'den yoğun dumanlar yükseldiği görüldü.