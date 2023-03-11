Eski TikTok çalışanından şoke eden itiraf. Kullanıcılara kötü haber

Sosyal medya uygulaması TikTok’un eski bir çalışanı dikkat çeken iddialarda bulundu.

Haber3’te yer alan bilgilere göre, sosyal medya şirketinin eski çalışanı, 1,5 milyar dolarlık Project Texas güvenlik girişiminin kusurlu olduğunu söylüyor.

Eski çalışan, gerçekten güvenli bir yaklaşım için hizmet altyapısının tamamen yeniden tasarlanması gerektiğini iddia ediyor.

Ayrıca, iddia edilen zayıflıkları tartışmak için Senatör Chuck Grassley ve Senatör Mark Warner’ın ofisleriyle görüştüğünü belirtiyor.

Sosyal medya devi iddiaların asılsız olduğunu söylüyor. Ayrıca, bilgileri veren kişinin yalnızca altı ay şirkette çalıştığı ve güvenlik projesi Project Texas tamamlanmadan aylar önce ayrıldığı belirtildi.

CEO Shou Zi Chew, güvenlik ve çocuk güvenliği endişelerini ele almak için 23 Mart’ta Meclis önünde ifade vermeye hazırlanıyor.

Politikacılar, Çin hükümetinin TikTok’u Amerikalılar hakkında veri toplamak ve propaganda yaymak için kullanabileceğinden endişeleniyor.