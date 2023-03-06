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TikTok’ta büyük tehlike. Bu dolandırma yöntemine dikkat

Tiktok’ta 3 kadın dolandırıldığını açıklayarak kullanıcıları uyardı. İşte şaşırtan dolandırıcılık hikayesi...

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 07:47
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Tiktok'ta şaşırtan dolandırıcılık hikayesi

TikTok’ta büyük tehlike. Bu dolandırma yöntemine dikkat
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, TikTok kullanıcısı üç kadın, verdikleri röportajda sosyal medya platformu üzerinden dolandırıldıklarını açıkladı.

Chad isimli TikTok kullanıcısı, kaybettikleri kişilerin anısını yaşatmak için vefat eden kişilerin küllerinden çizim yaptığını paylaştı. Bunun bir de ücretsiz olduğunu belirten TikTok kullanıcısı, bir kadından resmi çizilecek kişinin küllerini aldı. Fakat bir süre sonra kadına gönderilen e-posta içeriğinde gümrük ücreti olduğu belirtilen 3 bin 576 dolar ödeme istendi.

Ortada bir sözleşme olduğunu ve bu sözleşmede yapılacak eserin ücretsiz olduğunu belirten kişi, TikTok üzerinden “Dolandırıldım, annemin bedeninin küllerini çaldı.” başlıklı bir video yayınladı.

Durumu anlatan bu video sonrasın genç kadın, yalnız olmadığını ve daha önce de TikTok üzerinde benzer şekilde dolandırıcılık hikayesi yaşayan kişiler olduğunu öğrendi.

Yine aynı şekilde dolandırılan başka iki genç kadın, Chad isimli TikTok kullanıcısının gönderisine yorum yaptığını ve eğer külleri gönderirse ona ücretsiz bir portre yapabileceğini söyledi. Fakat yine aynı şekilde küller gittikten sonra herhangi bir eser gelmedi ve ücretsiz hizmet vereceğini belirten kişi, külleri geri göndermek için 1000 dolar ödeme istedi.

TikTok üzerinden dolandırılan kadınlar, dolandırıcının bir daha tekrar etmemesi için uyarıda bulunuyor.

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