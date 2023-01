2022’nin en çok para harcanılan uygulamaları açıklandı

Mobil kullanımı her geçen gün kullanım bakımından artarken uygulamalardaki sayı da artıyor. Akıllı cihazlara olan talep bazı uygulamalara ihtiyacı da artırıyor.

Kişilerin özellikle sosyal medyada kendisini aktif gösterme çabası sebebiyle her geçen gün yeni bir sosyal medya uygulaması doğuyor. Bazı sosyal medya uygulamalarının da kullanıcılara maddi bir getiri sağladığı biliniyor.

Kullanıcı harcamaları araştırıldığında mobile yönelik raporlar sunan sunan Data.ai, 2022 yılında kullanıcıların mobil uygulamalarda toplam 167 milyar dolarlık harcama yaptığını açıkladı. Bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 2 düştü.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Raporda yer alan verilere bakacak olursak, 2022’de mobil oyunlar için yapılan harcamaların yüzde 5 seviyesinde bir düşüşle, 110 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Mobil uygulamalar için yapılan harcamalar ise yüzde 6‘lık bir artışla 58 milyar dolar seviyesinde.

EN FAZLA İNDİRİLEN MOBİL UYGULAMALAR

Instagram

TikTok

Facebook

WhatsApp Messenger

Snapchat

Telegram

CapCut

Facebook Messenger

WhatsApp Business

Spotify

EN ÇOK PARA HARCANAN MOBİL UYGULAMALAR

TikTok

YouTube

Tinder

Disney+

HBO Max

Google One

piccoma

Bumble App

Tencent Video

iQIYI

EN FAZLA İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR

Subway Surfers

Free Fire

Ludo King

Stumble Guys

Candy Crush Saga

ROBLOX

Bridge Race

Race Master

My Talking Tom 2

8 Ball Pool

EN FAZLA PARA HARCANAN MOBİL OYUNLAR

Honor of Kings

Genshin Impact

Candy Crush Saga

ROBLOX

Game For Peace

Coin Master

Pokemon GO

Uma Musume Pretty Derby

Three Kingdoms Tactics

Lineage W