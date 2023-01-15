2022’nin en çok para harcanılan uygulamaları açıklandı

Mobil kullanımı her geçen gün kullanım bakımından artarken uygulamalardaki sayı da artıyor. Akıllı cihazlara olan talep bazı uygulamalara ihtiyacı da artırıyor.
Kişilerin özellikle sosyal medyada kendisini aktif gösterme çabası sebebiyle her geçen gün yeni bir sosyal medya uygulaması doğuyor. Bazı sosyal medya uygulamalarının da kullanıcılara maddi bir getiri sağladığı biliniyor.
Kullanıcı harcamaları araştırıldığında mobile yönelik raporlar sunan sunan Data.ai, 2022 yılında kullanıcıların mobil uygulamalarda toplam 167 milyar dolarlık harcama yaptığını açıkladı. Bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 2 düştü.
ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Raporda yer alan verilere bakacak olursak, 2022’de mobil oyunlar için yapılan harcamaların yüzde 5 seviyesinde bir düşüşle, 110 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Mobil uygulamalar için yapılan harcamalar ise yüzde 6‘lık bir artışla 58 milyar dolar seviyesinde.
EN FAZLA İNDİRİLEN MOBİL UYGULAMALAR
TikTok
Facebook
WhatsApp Messenger
Snapchat
Telegram
CapCut
Facebook Messenger
WhatsApp Business
Spotify
EN ÇOK PARA HARCANAN MOBİL UYGULAMALAR
TikTok
YouTube
Tinder
Disney+
HBO Max
Google One
piccoma
Bumble App
Tencent Video
iQIYI
EN FAZLA İNDİRİLEN MOBİL OYUNLAR
Subway Surfers
Free Fire
Ludo King
Stumble Guys
Candy Crush Saga
ROBLOX
Bridge Race
Race Master
My Talking Tom 2
8 Ball Pool
EN FAZLA PARA HARCANAN MOBİL OYUNLAR
Honor of Kings
Genshin Impact
Candy Crush Saga
ROBLOX
Game For Peace
Coin Master
Pokemon GO
Uma Musume Pretty Derby
Three Kingdoms Tactics
Lineage W
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