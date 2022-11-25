TOGG CEO’su tarih verdi. Fakirleştirilen halkın ne zaman TOGG alabileceğini açıkladı

TOGG'un 2023 yılının mart ayında C SUV modeliyle piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatı şubat ayında açıklanacak olan TOGG, ilk yıl 20 bin adet üretilecek.

Resmi ağızlardan, elektrikli olan ilk modelin halkın ulaşabileceği fiyatlarda sunulacağı açıklanmış, bankaların da ödeme kolaylığı sağlayacağı krediler verecekleri açıklanmıştı.

İHRACAT 18 AY SONRA BAŞLAYACAK

İhracatın, araç iç pazarda satışa sunulduktan yaklaşık 18 ay sonra başlayacağını dile getiren Karakaş, "Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir marka yurtdışında başarılı olamaz. Biz önce kendi ülkemizde başarılı olduğumuzu ispat edelim ondan sonra ihracata odaklanacağız.

Biz toplam üretimin yüzde 10’unu ihracat olarak hedefliyoruz. Yani 100 bin adetlik üretime ulaştığımızda bunun 10 bin adedini ihraç edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

KARAKAŞ 5 YIL SONRASINA İŞARET ETTİ

"TOGG’un daha fazla kişinin ulaşabileceği modelini ne zaman göreceğiz" sorusunu yanıtlayan Karakaş, 5 yıl sonrasına işaret etti.

Karakaş, "Evet ilk modele bugün C-SUV sınıfında araç alabilenler ulaşacak. Hedefimiz de bu. C-Sedan ve C-X Coupe de aynı platformda ve aynı segmentte yer alan modeller olacak.

Yani fiyatları birbirine yakın olacak. Bahsettiğiniz daha ulaşılabilir modelse, 2027 yılında devreye girmesi planlanan B-SUV sınıfındaki model olacak. Bu model için 2025 yılından itibaren yepyeni bir platform oluşturacağız" açıklaması yaptı.