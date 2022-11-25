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TOGG CEO’su tarih verdi. Fakirleştirilen halkın ne zaman TOGG alabileceğini açıkladı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, satışa sunulacak ilk aracın C-SUV sınıfındaki otomobillerle aynı fiyat oranında piyasaya sunulacağını belirterek, 'daha ulaşılabilir' olacağını söylediği B-SUV sınıfındaki modelin 5 yıl sonra üretime gireceğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:55
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Mart ayında satışa sunulacak TOGGun CEO su halkın TOGG arabayı 2027 yılında alabileceğini söyledi

TOGG CEO’su tarih verdi. Fakirleştirilen halkın ne zaman TOGG alabileceğini açıkladı
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TOGG'un 2023 yılının mart ayında C SUV modeliyle piyasaya çıkması bekleniyor. Fiyatı şubat ayında açıklanacak olan TOGG, ilk yıl 20 bin adet üretilecek.

Resmi ağızlardan, elektrikli olan ilk modelin halkın ulaşabileceği fiyatlarda sunulacağı açıklanmış, bankaların da ödeme kolaylığı sağlayacağı krediler verecekleri açıklanmıştı.

İHRACAT 18 AY  SONRA BAŞLAYACAK

İhracatın, araç iç pazarda satışa sunulduktan yaklaşık 18 ay sonra başlayacağını dile getiren Karakaş, "Kendi ülkesinde başarılı olmayan bir marka yurtdışında başarılı olamaz. Biz önce kendi ülkemizde başarılı olduğumuzu ispat edelim ondan sonra ihracata odaklanacağız.

Biz toplam üretimin yüzde 10’unu ihracat olarak hedefliyoruz. Yani 100 bin adetlik üretime ulaştığımızda bunun 10 bin adedini ihraç edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

KARAKAŞ 5 YIL SONRASINA İŞARET ETTİ

"TOGG’un daha fazla kişinin ulaşabileceği modelini ne zaman göreceğiz" sorusunu yanıtlayan Karakaş, 5 yıl sonrasına işaret etti.

Karakaş, "Evet ilk modele bugün C-SUV sınıfında araç alabilenler ulaşacak. Hedefimiz de bu. C-Sedan ve C-X Coupe de aynı platformda ve aynı segmentte yer alan modeller olacak.

Yani fiyatları birbirine yakın olacak. Bahsettiğiniz daha ulaşılabilir modelse, 2027 yılında devreye girmesi planlanan B-SUV sınıfındaki model olacak. Bu model için 2025 yılından itibaren yepyeni bir platform oluşturacağız" açıklaması yaptı.

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Abbas
25.11.2022 19:10
Gürcan bey asgari ücretliyi bırakın, Prof bile alacak durumda değil, en iyisi daha önce çalıştığın ülkeye satmaya çalış da, ülkenin kaynağı boşa gitmesin  
 
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