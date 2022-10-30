TOGG'da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

TOGG'un üretiminin yapıldığı Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. TOGG'un ilk akıllı cihazı C-SUV'un seri üretim bandından da inişi yapıldı. Aracın 2023'ün ilk çeyreğinde yola çıkacak modelinin online olarak satılacağı belirtildi.

Fabrikada üretilen ilk araçların homologasyon testlerinden geçirileceği belirtildi. Testlerin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacağı belirtildi. Daha sonrasında C segmentindeki Sedan modelinin üretileceği belirtildi. Ayrıca TOGG, hatchback modelin üretimden vazgeçerek, bugün trend haline gelen Cross Coupe'yi üretme karar aldı.

KAPASİTE 100 BİN ADET

Önümüzdeki yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürünlerin tanıtılacağı belirtildi. TOGG, 2030'a kadar ortak platform kullanarak beş farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. Yıllık 100 bin adet kapasitesi olan TOGG'un 2023'de üreteceği araç sayısı 17-18 bin adet olacak.

TOGG, açılışta satış stratejisini de açıkladı. Kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak.

Kasım ayında İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktasını açacak. 2023'e kadar bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktaları ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.

30 DAKİKADA %80 ŞARJ OLUYOR

TOGG'un, "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacağı ifade ediliyor. Aracın beş kişilik bir aile için 420 litre, arka koltuklar yatırıldığında 1.900 litreye kadar genişleyen bir bagaj hacmi sunacağı belirtildi. Akıllı cihazda, yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den 80'e ulaşabileceğinin altı çizildi.

RENKLER TÜRKİYE'DEN

TOGG, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'un dış renkleri için Türkiye'den ilham aldı. Türkiye'nin akıllı cihazı TOGG, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan 'Türkiye'nin Renkleri' ile yollarda olacak.

DÜNYANIN HER YERİNDE TEST EDİLDİ

TOGG'un dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerindeki testleri de sürüyor. Karda, kışta, çamurda, dünyanın dört bir yanında testler devam ediyor.

Rüzgâr, konfor, iklim, yol tutuş, dayanıklılık ve çarpışma testleri devam eden TOGG, Güney Yarım Küre'de zorlu kış şartlarında Arjantin Tierra del Fuego'da gerçekleştirdiği kış testini de başarıyla tamamladı.

81 İLDE 1.000 ŞARJ İSTASYONU HEDEFİ

Türkiye'de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için yüzde 100 TOGG iştiraki olan "Trugo" markasını kurdu. EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını alan TOGG, ilk cihazlarını Bolu'da hizmete aldı. Kullanıcılar bu altyapı ile Edirne'den Kars'a, Rize'den Antalya'ya seyahat etme imkânına kavuşacak.

Trafik yoğunluğu yüksek güzergâhlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazı kurulacak. Togg, Shell ile bir iş birliği de gerçekleşti. Anlaşmaya göre Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak, öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi.

CARİ AÇIĞI KAPATMAYA 10 MİLYAR EURO

Elektrikli ve bağlantılı akıllı bir cihaz geliştiren TOGG'un önceliklerinden biri de kullanıcılara en uzun menzili sağlayacak en gelişmiş teknolojiye sahip bir batarya iş ortağı bulmaktı. Enerji yoğunluğu en yüksek Li-ion NMC hücre teknolojisine sahip olan Farasis Energy ile ortaklığa gitti. TOGG ve Farasis Energy ortaklığında 27 Eylül 2021'de Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'ni kuruldu.

2024'te üretim yeni yerleşkeye taşınacak. Batarya üretimi 2032'e kadar 30 milyar euro Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya, 10 milyar euro cari açığı azaltacak şekilde ekonomiye katkı sağlayacak.