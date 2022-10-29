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  • Bakan Nebati'nin gözleri bu defa TOGG için ışıldadı. Fiyatıyla ilgili de konuştu

Bakan Nebati'nin gözleri bu defa TOGG için ışıldadı. Fiyatıyla ilgili de konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TOGG'un fabrikasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, “Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik. 2. Togg'u hangi renk vereceksiniz Varank?” diye seslenerek banttan inecek 2. TOGG’a talip oldu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:17
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati TOGG için fiyat açıklaması yaptı. Banttan inecek ikinci aracı istedi

Bakan Nebati'nin gözleri bu defa TOGG için ışıldadı. Fiyatıyla ilgili de konuştu
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CNN Türk'e konuşan Bakan Nebati "Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız" dedi.

FİYATIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız. Biz birkaç ay önce Sayın Varank ile birlikte geldik, test etme şansım da oldu. Müthiş bir şey, hızlanması, sessizliği, aracın yerli olması... Çok mutluyuz. Bundan sonra sembolik ya da değil, herhalde bize bir araç verecektir. Çok süratli kullandığım için ailem bana izin vermiyor. Kısa bir süre içinde hızlanıyor, gaza bastığınızda aracın ne kadar performanslı olduğunu hissediyorsunuz.

Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

 

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Pandora
29.10.2022 19:51
TOGG adlı araç ne Avrupa ne Asya nede Amerika patent dairelerinde kayıdı yok. Bu araba balon olmasın.  
 
ali hacı
29.10.2022 19:49
arkadaş bu nebati amma uyanık bir sıranı bekle emine sultan var şehzade ve prensesler var damatlar var sen 31 arabayı bulursan öp başına koy  
 
Abidin
29.10.2022 19:42
Satış fiyatını CB nı açıklayacakmış.Arabayı yapan firmanın satış bölümü yok mu?  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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