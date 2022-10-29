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İlk TOGG otomobili banttan indi. Erdoğan'dan fiyat açıklaması geldi

TOGG'un ilk otomobili banttan indirildi. Cumhurbaşkı Erdoğan, Togg'un fiyatının ne zaman açıklanacağını da duyurdu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 19:24
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Erdoğan'dan fiyat açıklaması geldi. İlk TOGG otomobili banttan indi

İlk TOGG otomobili banttan indi. Erdoğan'dan fiyat açıklaması geldi
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Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seri üretim aracından inen ilk otomobili kullandı. Erdoğan, yaptığı açıklamalarda, fiyat bilgisinin de şubat ayında açıklanacağını duyurdu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı seri üretim ilk araç banttan indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor:

"Aynı vatanda hür bir şekilde yaşamak, hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak millet olmak demektir. Ortak bir geleceğe yönelmek demektir. Togg, güçlü yarınlar için ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Üretim bandından indirdiğimiz ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.

Anadolu'da nice eserin temeli atıldı. Ancak genç cumhuriyetin parlak girişimleri, II. Dünya Savaşı ile birlikte görünmez eller tarafından birer birer akamete uğratıldı. Vatansever girişimlerin önü kesildi. İnsanımızın özgüvenini kırdılar.

Tayfun, Yunanistan'da gündem oldu. Daha durun bakalım. Bunun daha arkası gelecek. Şimdi Togg, Avrupa'nın yollarına girdiği zaman ciddi manada tutuşacaklar. Çılgın Türkler geliyor diyecekler.

İstisnalar çıkabilir. Hiç kendinizi üzmeyin. Biz onlara değil, nereden nereye geldiğimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. 

Avrupa'nın 1 numaralı ticari araç üreticisi olan Türkiye, dünyanın sayılı otomotiv ihracatçılarından da biridir. Buna rağmen yerli ve milli otomobil markasına sahip olmamak, milletçe yüreğimizi hep sızlatıyordu. Milli bir otomobil markası çıkarmanın vaktidir dediğimizde milletimiz de bu özlem ve coşkuyla yanımızda yer aldı.

Her çabamız gibi buna da dudak bükenler oldu. Yerli otomobil üretmek intihardır diyenleri gördük. Ancak biz kararımızdan taviz vermeyerek babayiğit aramayı sürdürdük. Fabrika nerede diyordunuz, işte burada.

Buradan tüm kamu ve özel sektör bankalarımızın yöneticilerine, vatandaşımızın Togg'u rahatlıkla satın alabilmeleri için ellerini taşın altına koyma çağrısında bulunuyorum.

Şubat 2023'te başlayacak ön satışla vatandaşlarımız verebilecek. 

Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliği sağlayacak şekilde karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden belirlemek doğru ve mümkün değildir. Şubat ayında Togg'un fiyatı açıklanacaktır."

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Vatandaş
29.10.2022 19:53
Madem yerli ve milli, mercedesleri satıp makam aracı olarak kullansınlar. Tasarruf olur  
 
demir kaya
29.10.2022 19:47
artık gavur arabasına binmek yok asrın lideri mevcut arabaları çöpe attırsın saraya togg dan başkası girmesin tebrikler  
 
Doğrucu muhalif
29.10.2022 19:44
Üretilemez görünmez fabrika diyenler nerde. Oysa biz daha iyisini yapacağız demeliydiniz. Takoz olma. Togg ol  
 
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