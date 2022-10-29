TOGG’un fabrikasına ruhsat daha dün verilmiş. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş paylaştı

ÖZEL HABER / ERDEM AVŞAR

Ankara'daki Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi toplantısının ardından Bursa'ya dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası'nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı imzaladı.

Aktaş paylaşımında, "Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gemlik ilçesinde 883 bin 28 metrekare ıçak alan 236 bin 605 metrekare kapalı alanda Elektrikli Otomobil Üretimi için kurulan fabrikanın ruhsatının daha bir gün önce yani 28 Ekim 2022’de verildiği ortaya çıktı.

28 Ekim tarihli 3879 nolu ruhsat fabrikanın resmi olarak çalışmasına imkan sağlıyor.

Ancak, fabrikanın uzun bir süredir çalıştığı biliniyor.

Hatta fabrikada TOGG’un birçok farklı modeli deneme sürüşleri için üretildi ve testlere gönderildi.

Belediye Başkanı Aktaş’ın attığı imza ise fabrikanın bugüne kadar ruhsatsız bir şekilde işlediğini gösteriyor.

2005/9207 numaralı Resmi Gazete’de yer alan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Madde 6’da hüküm şöyle:

"Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz."

Ruhsatta dikkat çeken başka bir nokta ise "yanıcı, parlayıcı" madde kategorisinde depolama alanı bilgisine yer verilmemiş olması.

TOGG araçlarının boyalarının da bu fabrikada yapılacağı bilinirken, yanıcı ve parlayıcı madde sınıfındaki boya ve benzeri maddeler için ruhsata ekleme yapılmaması tartışmalara neden oldu.