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  • TOGG’un fabrikasına ruhsat daha dün verilmiş. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş paylaştı

TOGG’un fabrikasına ruhsat daha dün verilmiş. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş paylaştı

Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından TOGG fabrikasının ruhsatını imzaladığını duyururken fabrikaya ruhsatın daha bir gün önce verildiği ortaya çıktı. Fabrika bu güne kadar ürettiği test araçlarını ruhsatsız fabrikada üretmiş.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:11
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Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş paylaştı. TOGG’un fabrikasına ruhsat daha dün verilmiş

TOGG’un fabrikasına ruhsat daha dün verilmiş. Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş paylaştı
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ÖZEL HABER / ERDEM AVŞAR

Ankara'daki Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi toplantısının ardından Bursa'ya dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TOGG Otomobil Fabrikası'nın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nı imzaladı.

Aktaş paylaşımında, "Ankara dönüşü ayağımızın tozuyla gururla attığım en özel imza. TOGG Fabrikamızın ruhsatı hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gemlik ilçesinde 883 bin 28 metrekare ıçak alan 236 bin 605 metrekare kapalı alanda Elektrikli Otomobil Üretimi için kurulan fabrikanın ruhsatının daha bir gün önce yani 28 Ekim 2022’de verildiği ortaya çıktı.

28 Ekim tarihli 3879 nolu ruhsat fabrikanın resmi olarak çalışmasına imkan sağlıyor.

Ancak, fabrikanın uzun bir süredir çalıştığı biliniyor.

Hatta fabrikada TOGG’un birçok farklı modeli deneme sürüşleri için üretildi ve testlere gönderildi.

Belediye Başkanı Aktaş’ın attığı imza ise fabrikanın bugüne kadar ruhsatsız bir şekilde işlediğini gösteriyor.

2005/9207 numaralı Resmi Gazete’de yer alan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Madde 6’da hüküm şöyle:

"Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz."

Ruhsatta dikkat çeken başka bir nokta ise "yanıcı, parlayıcı" madde kategorisinde depolama alanı bilgisine yer verilmemiş olması.

TOGG araçlarının boyalarının da bu fabrikada yapılacağı bilinirken, yanıcı ve parlayıcı madde sınıfındaki boya ve benzeri maddeler için ruhsata ekleme yapılmaması tartışmalara neden oldu.

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Vatandaş
29.10.2022 16:50
İşleri güçleri yalan. Yakında TOGG de hayal çıkarsa şaşırmayacağız...  
 
Catal
29.10.2022 16:31
Deveye sormuşlar boynun neden eğri diye deve cevap vermiş nerem doğru ki. Hangi işimiz kanuna kitaba uygun. Müslüman geçinen haramzadeler hesabı  
 
Aysel Engin
29.10.2022 16:18
Her işleri yalan dolan.5.000tl emekli Aylıkla kim alabilecek. Millet markete pazara gitmeyi korkuyor. Evvela şu enflasyonla çare bulun.Boşuna yazıyorum Çünkü hiçbir yorumumu yayınlamıyorsunuz.  
 
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