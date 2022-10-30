İYİ Parti'den TOGG açıklaması

Yerli otomobil TOGG, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan TOGG Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılmıştı. Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, seri üretim bandından indi. C-SUV'un banttan indirilmesinin yanı sıra C-Sedan ve C-X Coupé cihazlarına yönelik çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etmişti. Akşener davete katılamayacağını "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından İyi Parti’den Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu Togg'un farbrikasının açılış törenine katıldı.

İYİ PARTİ’DEN TOGG AÇIKLAMASI

TOGG’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır” dedi.