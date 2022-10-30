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İYİ Parti'den TOGG açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü, Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Togg otomobili hakkında sosyal medya hesabından bir yazılı açıklama yayımladı. Zorlu, “İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz" dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 10:08
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İYİ Parti'den TOGG hakkında açıklama

İYİ Parti'den TOGG açıklaması
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Yerli otomobil TOGG, 18 Temmuz 2020 tarihinde temeli atılan TOGG Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılmıştı. Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV, seri üretim bandından indi. C-SUV'un banttan indirilmesinin yanı sıra C-Sedan ve C-X Coupé cihazlarına yönelik çalışmaların devam ettiği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etmişti. Akşener davete katılamayacağını "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından İyi Parti’den Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu Togg'un farbrikasının açılış törenine katıldı.

İYİ PARTİ’DEN TOGG AÇIKLAMASI

TOGG’un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı alıntılayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “İYİ Parti olarak devletin sürekliliğine inanıyor ve elbette faydalı işleri olumlu buluyoruz. Bilinmelidir ki, milli çıkarlarımıza dayalı ve stratejik gördüğümüz tüm yatırımlar iktidarımız döneminde adil, şeffaf ve etkin bir şekilde her bir vatandaşımızın kullanımına açılacaktır” dedi.

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A.Aydın
30.10.2022 10:45
Özel sektörün 20 yıl sonra yaptığı akyerli ve akmilli araba ile akp neden kendi yapmış gibi övünüyor? akp nin 20 yıldır yaptığı tek bir Fabrika tek bir Baraj yoktur.  
 
mdx
30.10.2022 10:15
22 maaşa aldığım araba olmuş 70 maaş togg 90 maaş. maaşımızı 50 bin yapacaklarsa bizde gurur duyarız. benim vergimle yaptılar  
 
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