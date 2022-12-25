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İki Lara Croft oyunu 2023’e ertelendi

Nintendo Switch için geliştirilen iki Lara Croft oyununun ertelendiği ifade edildi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 08:53
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Tomb Raider oyunları 2023'e ertelendi

İki Lara Croft oyunu 2023’e ertelendi
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Lara Croft and the Guardians of Light ve Lara Croft and the Temple of Osiris’in, ilk olarak 2010 yılında Xbox 360 ve PS3 için piyasaya sürüldmüşt. Bulmaca ve parkur temasıyla ön plana çıkan yapım serisi, 25. yıl dönümüne özel olarak Nintendo Switch’i de yayına sokacaktı.

İki Lara Croft yapımı, oyuncuların Amerika ormanlarında çeşitli yolları keşfetmelerine ve kendi çözümlerini oluşturmalarını gerektiren bir oynanışa sahip. İlk Lara Croft spin-off’unun devamı olan Guardians of Light, çok daha gelişmiş bulmaca sistemiyle oyunculardan olumlu yorumlar almayı başarmıştı.

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana Lara Croft hakkında açıklama yapılmadı. Feral Interactive 2023’ü çıkış tarihi olarak gösterse de, net bir tarih şu an için söz konusu değil.

Anvak Tomb Raider hayranlarını sevindiren bir de gelişme var. Crystal Dynamics, Tomb Raider serisinin bugüne kadarki “en büyük ve en kapsamlı” oyununu geliştirmek için Amazon Games ile anlaştığını açıkladı.

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