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Atatürk; ilimdir, bilimdir, akıldır, fendir. Büyük Önder Mustafa Kemal'in kendi ağzından o sözü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında saygıyla anılırken Atatürk'ün Cumhuriyetimizin 10. Yıl kutlamalarındaki Ankara Hipodromu'nda seslendirdiği nutuk sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 15:21
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Atatürk; ilimdir, bilimdir, akıldır, fendir. Atatürk’ün manevi mirasını açıkladığı sözler sosyal medyada paylaşılıyor

Atatürk; ilimdir, bilimdir, akıldır, fendir. Büyük Önder Mustafa Kemal'in kendi ağzından o sözü
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29 Ekim 1933 'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl kutlamalarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Hipodromu'nda seslendirdiği nutuk yeniden gündeme geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümünde; 57 yıllık yaşamına sığdırdığı ve Türk milletine kattığı tüm değerleri saygıyla anıldı.

Saat 9'u 5 geçe tüm dünyada anı durdurabilen tek lider Atatürk'ün manevi mirasını açıkladığı sözleri, sosyal medyada Ata'mızı anarken en çok paylaşılan sözlerden biri oldu.

İŞTE ATATÜRK'ÜN MANEVİ MİRASINI AÇIKLADIĞI O SÖZLER

Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş kalıplaşmış kural bırakmıyorum.
Benim manevi mirasım, ilim ve akıldır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında,
Belki gayelere tamamen erişemediğimiz, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.
Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır.
Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçım olurlar.

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FİKRİ TAKİPÇİ
10.11.2022 15:28
O dönemde en kaliteli giyimler. Helal olsun. İtibardan ödün olmaz. Anıyorum ATAM.  
 
Abbas
10.11.2022 15:25
Bunlar bu ülkede kalmamıştır !!!  
 
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