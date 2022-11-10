Atatürk; ilimdir, bilimdir, akıldır, fendir. Büyük Önder Mustafa Kemal'in kendi ağzından o sözü

29 Ekim 1933 'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl kutlamalarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara Hipodromu'nda seslendirdiği nutuk yeniden gündeme geldi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ölümsüz kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84. ölüm yıl dönümünde; 57 yıllık yaşamına sığdırdığı ve Türk milletine kattığı tüm değerleri saygıyla anıldı.

Saat 9'u 5 geçe tüm dünyada anı durdurabilen tek lider Atatürk'ün manevi mirasını açıkladığı sözleri, sosyal medyada Ata'mızı anarken en çok paylaşılan sözlerden biri oldu.

İŞTE ATATÜRK'ÜN MANEVİ MİRASINI AÇIKLADIĞI O SÖZLER

Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş kalıplaşmış kural bırakmıyorum.

Benim manevi mirasım, ilim ve akıldır. Benden sonrakiler bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında,

Belki gayelere tamamen erişemediğimiz, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.

Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır.

Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçım olurlar.