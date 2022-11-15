﻿Trabzon Şalpazarı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Trabzon Şalpazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV), Büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacağını duyurdu.

Son başvuru tarihi ise 28 Ekim 2022 olarak açıklandı.



GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

4-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı

suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikåp,

rüşvet, hırsızlık- dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak."

5-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

ÖZEL ŞARTLAR

1- Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2-2021/2022 Yıllarında yapılan ÖSYM/KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

4-Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

5-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak, askerlikle ilişiği bulunmamak.

6- Şalpazarı ilçesinde kesintisiz ilan tarihinden en az 6 ay öncesinde ikamet ediyor olmak

(Belgelemek),

7- Saha çalışmasına katılmasını engelleyecek bir durumun olmaması

8- Iş tanımında belirtilen nitelikleri taşımak,

9-Sosyal İletişim becerisine sahip olmak

10-Kırsal mahalle, köy vb. yerlerde sürekli ve yoğun iş temposunda çalışmaya engel bir durumu olmamak özel şartlarının aranması.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu ve iş başvuru dilekçesi

2- Özgeçmiş

3- Adli sicil belgesi

4-Askerlik durum belgesi(Erkek adaylar için)

5- Tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu (Sınavı kazananlardan sınav sonrası istenecektir.

6-2 Adet vesikalık fotoğraf

7-Universite Diploması

8-KPSS P3 sonuç belgesi

9-Şalpazarı ilçesinde 6 ay ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı

10-Nüfus cüzdan fotokopisi