Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e zehir zemberek deprem yanıtı

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Sarı Lacivertlileri hedef alan sözlerine yanıt verirken "Utançla izledik" başlığı dikkat çekti.

Özellikle Dursun Özbek'in depremle ilgili sözlerine yanıt verilen bildiride "Omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz" ifadeleri gündem yarattı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Bugün Dursun Özbek’in Kulübümüzü de hadsizce hedef aldığı, 'Ey Fenerbahçeliler, ey Beşiktaşlılar. Bölge insanı çok kötü durumda. Biz bugün temel atma törenine geldik TOKİ'yle. 100 tane de gelin siz yapın. Fenerbahçeliler 150 yapın, bizi burada geçin. O ki yeşil sahada geçemiyorsunuz, burada geçin' sözlerini utançla takip ettik.



Binlerce canımızı kaybettiğimiz, ülkemizin yaşadığı en büyük acılardan biri olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız, renkleri, ayrılıkları, kavgaları bir kenara bırakıp omuz omuza bölgedeki insanlarımıza bir nebze destek olmayı amaçladığımız bir durumda, futbol propagandası yapan bir insanın, insani değerlerini sorguluyoruz.



Bu konuda söylenecek çok sözümüz, verilecek cevaplarımız olduğunu,



Ancak ülkemizin, toplumumuzun ve her şeyden önce depremden etkilenen kıymetli halkımızın gündemini böylesine akıl almaz bir yaklaşımla meşgul etmekten imtina ettiğimizi vurgulamak istiyoruz.



Bu şahsın ortaya koyduğu acınası tutumu, vicdanı olan herkesin ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Her ne kadar bizim kadar çok olmasa da, Fenerbahçe'nin de büyük bir taraftar kitlesi var. Ancak onları eleştirmek istediğim bir konu var. 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir deprem felaketiyle sarsıldı ve 11 şehrimiz bu durumdan etkilendi. Kulübümüz, depremin ilk gününde hemen bölgeye yardım malzemeleri gönderdi. Hatay'da büyük bir çadır kurduk. Şu anda bölgeye gitseniz, herkes Galatasaray'ın oradaki çalışmalarına saygı duyuyor. Federasyon başkanına da söyledim; üç büyük kulüp olarak kıyasıya bir rekabet içindeyiz, hayır işlerinde de rekabet edelim istedim. Bize üç salon verin, başkanlar olarak kamera karşısına geçip taraftarlarımızdan bağış toplayalım dedim."

"Biz TOKİ ile bir anlaşma yaptık ve 300 konutun maliyetini üstlendik. Bölge halkı çok zor durumda. Kahramanmaraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize meydan okudum: 'Yeşil sahada bizi geçemiyorsanız, en azından bu konuda bizi geçin' dedim. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, gelin siz de 100 değil, 150 konut yapın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarındansınız, peki neredesiniz? Sayın Cumhurbaşkanı da benzer şeyleri dile getirdi. Kulüplerin bu tür sosyal konularda hazır olması gerekiyor. Bölge halkı, onlara destek olmamızı ve yanlarında olmamızı bekliyor. Tüm sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum; gidin ve bölge halkını ziyaret edin."