Aziz Yıldırım dayanamadı

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım’ın Galatasaray başkanı Dursun Özbek’e verdiği cevap sarı-lacivertli camiada hareketliliğe sebep oldu.

Sezon sonunda seçime gidecek sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım’ın kulübü sahiplenen bu cevabı camiada Aziz Yıldırım’ın başkanlığa aday olacağına dair bir inanç oluşturdu.

Aziz Yıldırım bugüne kadar aday olmak yerine başka birini desteklemeyi planlasada dün yaşananlardan sonra başkanlığa aday olmayı ciddi bir şekilde düşünmeye başladı.

Yıldırım’ın fikrinin değişmesinde şuan da tek aday olan Sadettin Saran’ı sevmemesi ve Dursun Özbek’in açıklamalarına kulüpten kimsenin cevap vermemesinin etkili olduğu düşünülüyor.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ

"Hacivat ile Karagöz gibi oyun sergileniyor. Perdeye her gün birisi çıkıyor, gerçek dışı konularla ilgili Galatasaray'a bir şey söylüyorlar, söylüyorlar ve aşağıya iniyorlar. Biz de benzer şeyleri söyleriz. Ancak tuzağa düşmemek lazım. Rakip takımın söylemleri, başkanları proje... Bu sözlerimi sürdürüyorum. Cinayet mahallini önce katil gelir. Google'a girin, bu sözlerime bakın. Google'da ananası, teşvik, şike, halı sahada dostluk maçları yazın, bakın karşınıza ne çıkıyor! Bunlar yokmuş gibi, sanki ben yapmışım gibi adamlar çıkıp Karagöz ile Hacivat gibi bir şeyler söylüyor. Onlara bir ağabey tavsiyesi, boşuna uğraşmayın, içinde bulunduğunuz ateş üfleyerek sönmez. Bunu kafanıza yazın."

AZİZ YILDIRIM'DAN ANINDA CEVAP

"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bugün yapmış olduğu açıklamaları dikkatle izledim. Kendisine, Google'da "Fetöcü kulüp" şeklinde arama yapıldığında karşısına hangi kulübün çıktığını sormakla birlikte, "sarı-lacivert duvar", "ne şikesi memleket elde gidiyor", "50.000 kişi ile sivil darbe yapacaklardı" kelimelerini de aramasını ve karşısına çıkan sonuçları incelemesini tavsiye ederim. Yine bu Başkana, Şike Kumpası İddianamelerini, FETÖ Çatı Davası, Selam Tevhit, Ergenekon Kumpas İddianamelerini, Yargıtay Başsavcılığı Mütalaalarını ve yine Cumhurbaşkanlığı İnternet Sitesinde yayınlanan 15 Temmuz kitapçığını okumasını ve okuduğundan anladıklarını da kamuoyu ile paylaşmasını tavsiye ediyorum."