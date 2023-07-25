Eski nişanlısı Tuğçe Tayfur için suç duyurusunda bulundu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur’un eski nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından savcılık, Burak Kalfa hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Tuğçe Tayfur ayrıca 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Burak Kalfa, asıl kendisinin iftira, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını öne sürerek Tuğçe Tayfur hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan Kalfa, özetle şunları söyledi:

“1 Mart’ta ayrıldık. 5 ay sonra yeni ilişkim başladı. Akabinde ‘Bana hakaret ederdi, dayak atardı’ dedi.Ferdi Baba’nın kitlesi üzerinden bir savaşa kalkışıyor. Hepsi ortaya çıkacak. Tehdit ettiysem, mesajlar nerede? Dövdüysem, darp raporu nerede?”

Tuğçe Tayfur ise Kalfa’nın açıklamaları üzerine, sosyal medyada yaptığı paylaşımla elinde deliller olduğunu söyledi.