Turhan Çömez Erdoğan'ın hayatını nasıl kurtardığını canlı yayında açıkladı: Ameliyatını ben yaptım

TELE1 ekranlarında yayımlanan Açıkça’da Gökmen Karadağ, Turhan Çömez’e Rasim Ozan Kütahyalı’nın büyük tepki uyandıran Star gazetesinde bir dönem Ertuğrul Özkök ve Hürriyet gazetesine yüklenen yazılarda imzası bulunan ‘Kudret Köseoğlu’ karakterinin kendisi olduğunu itirafını sordu.

Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'in canlı yayında verdiği yanıt sırasında kullandığı "Erdoğan’ın hayatını kurtardım kaç kere..." açıklaması dikkat çekti.

İşte Turhan Çömez'in o açıklaması;

"BEN ERDOĞAN'IN HAYATINI KURTARDIM"

“İbretle izledim. Ben bunları yaşadım. Çok yakın tanığıyım. Taraf gazetesi günlerce manşet attı benim için. Erdoğan’ın ciğerlerini dinlemiş Ergenekon diye. Ben Erdoğan’ın hayatını kurtardım kaç kere. Sağlığını canını emanet etti bana.

İnanılmaz bir kumpas kuruldu. Medyadaki infaz mangaları ile hayat geçirdiler. Rasim Ozan Kütahyalı, bunun itirafını yapıyor. gazetelerde inanılamaz hikâyeler uydurdular. Cezaevlerinde adi suçlarda yatan kriminal insanlara özel izin verip çıkartıp aleyhime ifade verdirdiler gazetelerde..."

“ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NEDİR?” SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Öte yandan katıldığı bir YouTube kanalında soruları yanıtlayan Çömez,“Erdoğan'ın şu an sağlık durumu nedir?” sorusuna, “Erdoğan'ın uzun süre hekimliğini yaptım. Dışarıdan şu anda izliyorum. Hem siyasi ahlakım hem de meslek ahlakım gereği hiç kimsenin sağlığı konusunda konuşmam. Bu sorunuza cevap veremeyeceğim” yanıtı vermişti.

İYİ Partili Turhan Çömez, Meral Akşener tarafından partinin başdanışmanlık görevine atandı. Çömez; geçen hafta İYİ Parti Grup Toplantısı'nda partiye katılmış, rozetini Meral Akşener takmıştı.