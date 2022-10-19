Rozetini Meral Akşener takmıştı. Turhan Çömez'in İYİ Parti'deki görevi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti’ye katıldı.

Grup toplantısının başında gerçekleştirilen törenle İYİ Parti'ye katılan Çömez burada yaptığı konuşmada "Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracak, bu aziz millete hak ettiği refahı, huzuru, güveni yaşatacak olan bu muhteşem kadro ve lideriyle omuz omuza mücadele etmekten onur duyacağım. Güveniniz, dostluğunuz ve nazik davetiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ÇÖMEZ PARTİDEKİ GÖREVİNİ AÇIKLADI

Turhan Çömez, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla partideki görevini açıkladı. İşte Turhan Çömez'in o paylaşımı:

"Bugün Genel Başkan Sayın Meral Akşener, tarafından, Başdanışmanlık görevine atandım. Benim için büyük onur. Güveni için kendilerine, İYİ Parti yönetimine ve tüm İYİ Parti ailesine, şükranlarımı sunuyorum"