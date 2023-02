Turhan Çömez canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerinin görüntüsünü paylaştı: Bize uyku haram olsun yola çıkıyoruz

Yaşanan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmalar devam ediyor. İki büyük depremin ardından her bir kayıp bizim canımızı yakarken, kurtulan her bir can ise daha umutlu bakmamızı sağlıyor. En ufak bir seste ve ihtimalde bizim umutları yeşerten, hem ülkemizde görevli kurtarma ekipleri hem gönüllüler hem de dünyanın dört bir yanından gelen ekipler canla başla çalışmaya devam ediyor.

Deprem bölgesinin birçok noktasından arama kurtarma ekipleriyle ilgili görüntüler sosyal medyada yayılırken bu paylaşımların sonuncusu İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’den geldi. Çömez paylaşımına şu notu düştü:

“5 gündür uyumamışlardı. Osmaniye’de 5 hayat kurtarıp, Sayısız da ölüme tanık oldular. Aradığımda “hepimiz yorgunluktan ölüyoruz” dedi. Ama dedim, ‘Hatay’da hala hayat belirtisi varmış.’ ‘Bize uyku haram olsun o halde, şimdi yola çıkıyoruz’ dedi. Gurur duyuyoruz sizinle.”