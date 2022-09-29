30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'

Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig, 1 Ekim'den itibaren yeniden başlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbi maçında karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 23:14
Takip Et

Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'

Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
+
Aa
-

Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi gündemden düşmezken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den de konu ile ilgili açıklama geldi.

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yayınladığı videoda deplasman seyircisi yasağına tepki göstererek “Deplasman haktır” dedi.

Sarıgül videosunda “Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi pazar günü oynanacak. Burada heyecan istiyorsak, Fenerbahçe seyircisi buraya gelmeli, Deplasman yasağı kalkmalı, bu coşkuya herkes ortak olmalı” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Mckamil
29.09.2022 23:48
Twiter başkan boşa masraf edip gitme Beşiktaş 2-0 alacak maçi...2035 den yaziyorum.posedion dayiya soyleyin mac yazisini hazirlasin.  
 
yerli milli
29.09.2022 23:40
basit bir memur olmak için (memura basit demiyorum sıradan memur diyorum) bile adamdan akıl sağlığı yerindendir raporu istiyorlar. siyasilerden rapor neden istenmiyor?  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
1
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿İslam Memiş dolara ne zaman müdahale edileceğini açıkladı
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
2
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Hedefine laikliği aldı! Diyanet Başkan Yardımcısından ‘Cumhuriyet’ karşıtı doktora tezi
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
3
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Erdoğan’dan canlı yayında Abdülkadir Selvi’ye talimat: Gereğini yapacaksın, bak Ahmet Bey yapıyor
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
5
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Vahşice öldürülmüştü! Azra’nın katili Murat Ayhan cezaevinde intihar etti
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
6
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
7
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi
﻿Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi
﻿Fatih'te 'Huzur İstanbul' denetimi
﻿Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor
﻿Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor
﻿Galatasaray, Arda Turan'a jübile düşünüyor
﻿İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu
﻿İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu
﻿İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu
﻿500 yıllık tapınak yağışlara dayanamadı, çöktü
﻿500 yıllık tapınak yağışlara dayanamadı, çöktü
﻿500 yıllık tapınak yağışlara dayanamadı, çöktü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.