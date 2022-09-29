Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'

Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisi gündemden düşmezken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den de konu ile ilgili açıklama geldi.

Mustafa Sarıgül sosyal medya hesabından yayınladığı videoda deplasman seyircisi yasağına tepki göstererek “Deplasman haktır” dedi.

Sarıgül videosunda “Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi pazar günü oynanacak. Burada heyecan istiyorsak, Fenerbahçe seyircisi buraya gelmeli, Deplasman yasağı kalkmalı, bu coşkuya herkes ortak olmalı” dedi.