Mustafa Sarıgül'ün palamut isyanı. Palamudu da tokatladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada yayınladığı videolarla dikkat çekiyordu.

Sarıgül'ün geçen ay çektiği palamut videosu yeniden gündeme geldi.

Palamudun tanesinin o dönemde 90 lira olduğunu duyan Sarıgül, bir aile için evde balık yemenin maliyetini 400 lira olarak hesapladı.

Sarıgül, asgari ücretli vatandaş nasıl balık yiyecek diyerek, balığın kuyruğunu tokatladı.