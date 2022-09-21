Yandaş gazetenin derdine bak. Türkiye Gazetesi böyle başlık attı: Eyvah Suriyeliler dönüyor

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle Türk vatandaşlar her geçen gün adeta hayatta kalma mücadelesi verirken, Türkiye Gazetesi bugünkü yazısında Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönmesi durumunda özellikle tekstil alanında işçi bulamayan işverenlerin 'derdini' manşetine taşıdı.

Ucuza çalıştırılan sığınmacıların dönüşünü iş dünyasında eleman açığı olacağı algısına bağlayan Türkiye Gazetesi, diğer yandan da milyonlarca vatandaşımızın işsizliğini ve çalışanlarında asgari ücrete mahkum edildiğini görmezden geldi.

Haberde işverenlerin itiraf niteliğindeki "Şimdi eleman bulamıyoruz. Türk işçiler yüksek fiyat istiyor. Zor duruma girdik" ve Türk işçi çalıştırmanın sığınmacılardan daha masraflı olduğunu belirtilerek, "Türk işçiler 8 bin liradan aşağı iş beğenmiyorlar” şeklindeki ifadelere yer verilmesi de dikkat çekti.

İŞTE TÜRKİYE GAZETESİ'NİN O HABERİ:

Türkiye’de ara eleman problemi gitgide büyüyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde nitelikli ve yetişmiş eleman bulunamıyor. Gençlerin daha kolay meslekleri tercih etmesi bu sorunu daha da büyütüyor. Ancak son dönemde eleman sıkıntısı farklı bir boyut aldı. Suriyelileri çalıştıran işverenler, mültecilerin ülkelerine dönmesi sebebiyle eleman sorunu yaşamaya başladı. İstanbul’da deri imalatının kalbi olarak bilinen Zeytinburnu’nda şu an 1.000 kişiye ihtiyaç var. Türkiye Gazetesi’nden Kaan Zenginli’ye konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir deri atölyesi sahibi Şehmuz Kıran Altıparmak, eleman bulamadıkları için sektörde yüzde 30 kapasite ile çalışıldığı söyledi.

YARI FİYATA ÇALIŞIYORLAR

Maaşlarının daha uygun olması nedeniyle zamanında Türk işçi yerine Suriyeli istihdam ettiklerini anlatan Altıparmak “Şimdi ülkelerine geri dönmeye başladılar. İki yıldır dikim ustalığı yapan çalışanımız işi bıraktı. Türk ustalar da çok para istiyor” açıklaması yaptı. Suriyeli deri dikim ustasının aylık 7.500 liraya çalıştığını söyleyen Altıparmak “Bugün aynı işi yapacak olan Türk usta 15 bin lira istiyor. Bunu verecek bütçemiz yok, işleri çok kaliteli olmasa da uygun maliyetli olduğu için yabancı çalışan tercih ettik, ancak şu an bulamıyoruz” diye konuştu.

TEKSTİLDE AÇIK 60 BİN

Yalnızca tekstil sektöründe bugün 60 bin ara eleman açığı bulunuyor. Deri imalathanelerinde ise ihtiyaç 10 binin üzerinde. Aynı şekilde mobilya sektöründe 25 bin, takım tezgâhı ve makine sektöründe 20 bin, turizm ve yeme içme sektöründe 15 bin, otomotiv ve yan sanayide 5 bin eleman açığı bulunuyor.

MÜLTECİLER DE FİYAT ARTIRDI

Hazır giyim sektörüne imalat yapan bir başka üretici Serkan Durmaz ise “Kesim, baskı, dikim ve kalite kontrol gibi ustalık istemeyen alanlarda da açığımız var. Nitelikli elemanı geçtik, niteliksiz bile bulmak zor. İmalathanelerde mültecilerin sayısı azalınca, onlarda fiyatlarını yükseltti. En basit işi yapan işçi asgari ücrete çalışmıyor. Türk işçiler ise hâliyle 8 bin liradan aşağı iş beğenmiyorlar” diye konuştu.

HAFTADA 1.500 YABANCI ÜLKESİNE DÖNÜŞ YAPIYOR

Geçici koruma ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların gönüllü olarak ülkelerine dönüşleri sürüyor. Kendi rızasıyla ülkesine geri dönüş yapmak isteyen yabancı uyruklular ikamet ettikleri şehirlerdeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine müracaat ederek gönüllü geri dönüş işlemlerini başlatılıyor. Bu yılın ağustos ayı sonuna kadar toplam 40 bin 465 yabancı uyruklu ülkesine dönerken, her hafta ise ortalama 1.000-1.500 kişi ülkelerine dönüş yapıyor.