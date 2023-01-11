TikTok'tan Türkiye rekoru

Sanal dünyanın en çok kullanılan ancak en çok da tepkiyle karşılaşan TikTok'un canlı yayınında, yeni bir Türkiye rekoru kırıldı.

Tiktok uygulamasındaki kullanıcılar ve yayıncılar canlı yayın yaparak kitlelerini büyütmeye ve uygulama üzerinden para kazanmaya çalışıyor. Yayıncılar, canlı yayınlarını izleyen uygulama kullanıcılarından hediye jetonlar alıp bunları gerçek paraya dönüştürüyorlar. İzleyiciler bu gönderdikleri hediye jetonları yayıncıların saatlik olarak kendi aralarındaki sıralamalarını belirleyerek, Tiktok izleyicilerinin önünde her geçen gün büyük bir yarış sergiliyor. Bu yayıncılar kendi yayınlarında her gün farklı konular işleyerek gündemde kalmak için tüm enerjilerini harcıyor.

TÜRKİYE'DE TİKTOK REKORU KIRILDI

Bu güne kadar bir saat içerisinde en çok Tiktok jetonu alan yayın rekoru 12.3 milyon jeton ile yeni sahibine ulaştı. Bu rakam ulusalda bu güne kadar 1 saat içinde alınmış olan en çok jeton sayısı oldu.

Sosyal medya fenomeni olan Bay Hünkar (Ahmet İsmet Baştürk), 7 Ocak 2023 tarihinde 1 saat içinde bir canlı yayıncının alabileceği en yüksek Tiktok jetonunu alarak 12.3 milyon jeton ile Türkiye birincisi oldu.