Tuz ruhu ve çamaşır suyu kokulu soyunma odası skandalı

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Tuz ruhu ve çamaşır suyu kokulu soyunma odası skandalı
Gebzespor'un Feriköyspor deplasmanında yenildiği maça gölge düştü.

Bölgesel Amatör Lig'de pazar günü Feriköyspor ile karşılaşan Gebzespor, 1-0 mağlup olmanın yanı sıra, bu maçta yaşanan olaylarla da sarsıldı.

Feriköyspor taraftarlarının maç öncesi Gebzespor takım otobüsüne saldırdığı, soyunma odasına kimyasal madde bıraktığı öğrenildi.

Lider Çorluspor'un bir puan gerisinde olan Gebzespor, pazar günü Feriköyspor deplasmanında galip gelip, liderliği ele geçirmek istiyordu.

Ancak Feriköyspor deplasmanında Gebzespor'un takım otobüsü saldırıya maruz kaldı.

Mor-Beyazlı ekip, yaşananlara tepki göstererek, İstanbul'un merkezinde takım otobüsümüze saldıran, maçta Kocaeli basınını sahaya sokmayan, çekim yapmalarına izin vermeyen, soyunma odamıza çamaşır suyu ve kimyasal madde koyarak futbolcularımızın can güvenliğini tehlikeye sokan kim varsa, bilsinler ki Gebzespor Şampiyon olacak” sözleriyle isyan etti.

Gebzespor, Feriköyspor'a 70.dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Lider Çorluspor'un deplasmanda TAÇ Spor ile 0-0 berabere kalmasıyla da puan farkı ikiye yükseldi.

ÇAMAŞIR SUYU...

Maçın sonucundan ziyade yaşanan olaylar yankı uyandırdı.

Gebzespor takımının sahaya girerken taşlı saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

Soyunma odasının ise kasten tuz ruhu ve çamaşır suyu kokusuna maruz bırakıldığı iddia edildi.

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