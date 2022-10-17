Ölen madencinin eşi ağlayarak ihmalleri anlattı: Gaz var dediler havalandırmalar yapılacaktı

Amasra’da yaşanan ve 41 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasında başlatılan soruşturma devam ediyor.



Faciadan sağ kurtulan madenciler ve ölenlerin yakınları sık sık yaşanan ihmalleri sıralıyor. Madenciler ve aileler gaz olduğunu, havalandırmaların sorunlu olduğunu ifade ediyor. Faciada yaşamını yitiren madenci Mehmet Bulut’un eşi Buse Bulut da o isimlerden biri.



Gazeteci Hazar Dost’a konuşan madenci Mehmet Bulut’un eşi Buse Bulut, eşinin ölmeden önce çok sayıda ihmalden bahsettiğini söyledi.



Bulut gözyaşları içinde şu konuşmayı yaptı: “Cinayet bu. Keserler sansür yaparlar kesmeyin. 11 aylık çocuğum içeride yatıyor. Her yeri yanmış sarılamadım. Öpemedim, sarılamadım. Gaz var gaz var dediler. Eşimin 3 aydır havalandırmalar yapılacaktı diyordu. Nefessiz kaldı 17 saat. Cesedini bekledim.”



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