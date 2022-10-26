Maden faciasında hayatını kaybeden işçinin eşi doğum yaptı

Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi doğum yaptı Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın eşi, 3. çocuğunu dünyaya getirdi, Bebeğe hem babasının ismi hem de babasının istediği isim konuldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın eşi, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi,

Maden işçisinin eşi Elif Ayvaz, gazetecilere, eşinin bir rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük raporunun ardından patlamanın yaşandığı gün işe gittiğini, patlamayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

İlk etapta kendisine önemli bir durum olmadığını söylediklerini, ardından grizu patlaması olduğunu öğrendiklerini belirten Ayvaz, "Eşim, patlamanın yaşandığı gün mesaiden çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacaktı, onu bekliyorduk." dedi.

Eşinin doğacak çocuğa Sungur ismini vereceğini ifade eden Elif Ayvaz hem babasının istediği ismi hem de babasının ismini koyduklarını belirtti ve şunları söyledii

"Hem onun istediği hem de eşimin adını koyduk ve 'Sungur Selçuk' ismini verdik. Çocuğum doğdu, hastanede babasının kucağına veremediler. Çocuğumun babasıyla hiçbir hatırası yok, baba kokusu yok. Önceki çocuğumu ben doğum yaptıktan sonra ilk babasına vermişlerdi."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bebeğe babasının isminin verilmesini istemişti. Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.