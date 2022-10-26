26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Maden faciasında hayatını kaybeden işçinin eşi doğum yaptı

Maden faciasında hayatını kaybeden işçinin eşi doğum yaptı

Amasra'daki maden ocağı faciasında hayatını kaybeden işçilerden Selçuk Ayvaz'ın eşi, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğe hem babasının ismi hem de babasının istediği isim konuldu. Bebeğin adı Selçuk Sungur oldu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:14
Takip Et

Maden faciasında hayatını kaybeden işçinin eşi doğum yaptı. Bebeğe hem babasının hem de babasinin vermek istediği isim konuldu

Maden faciasında hayatını kaybeden işçinin eşi doğum yaptı
+
Aa
-

Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi doğum yaptı Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın eşi, 3. çocuğunu dünyaya getirdi, Bebeğe hem babasının ismi hem de babasının istediği isim konuldu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Selçuk Ayvaz'ın eşi, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi, 

Maden işçisinin eşi Elif Ayvaz, gazetecilere, eşinin bir rahatsızlığı nedeniyle 3 günlük raporunun ardından patlamanın yaşandığı gün işe gittiğini, patlamayı televizyondan öğrendiğini söyledi.

İlk etapta kendisine önemli bir durum olmadığını söylediklerini, ardından grizu patlaması olduğunu öğrendiklerini belirten Ayvaz, "Eşim, patlamanın yaşandığı gün mesaiden çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacaktı, onu bekliyorduk." dedi.

Eşinin doğacak çocuğa Sungur ismini vereceğini ifade eden Elif Ayvaz hem babasının istediği ismi hem de babasının ismini koyduklarını belirtti ve şunları söyledii

"Hem onun istediği hem de eşimin adını koyduk ve 'Sungur Selçuk' ismini verdik. Çocuğum doğdu, hastanede babasının kucağına veremediler. Çocuğumun babasıyla hiçbir hatırası yok, baba kokusu yok. Önceki çocuğumu ben doğum yaptıktan sonra ilk babasına vermişlerdi."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bebeğe babasının isminin verilmesini istemişti. Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
1
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
2
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
3
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
4
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
5
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
6
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
7
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Belediye personeli ölen adamı 2 sefer diriltti
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Afyonkarahisar'da feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
﻿Fenerbahçe'den flaş hamle. Galatasaray'a mail gönderdi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.