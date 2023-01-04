Twitter'dan flaş karar. Siyasi reklamlara izin vereceğini duyurdu

Twitter, yeni aldığı kararla siyasal reklam yasağını ABD için gevşettiğini duyurdu.

Şirketin Twitter paylaşımında "Amaç temelli reklamcılığın önemli konular etrafında halka açık konuşmayı kolaylaştırabileceğine inanıyoruz. Bugün, ABD'de bu reklamlar için reklam politikamızı gevşetiyoruz. Önümüzdeki haftalarda izin verdiğimiz siyasi reklamcılığı da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

Mesajda, Twitter ayrıca reklamcılık politikasını ABD televizyonu ve diğer kitle iletişim hizmetleri tarafından izlenen politikayla uyumlu hale getirmek istediğini kaydetti.