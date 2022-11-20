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Twitter ofisi çalışanlara kapatıldı

Twitter, bir süredir işten çıkarmalarla gündeme geliyordu. Elon Musk, çalışanların giriş kartlarını pazartesi gününe kadar iptal ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:05
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Elon Musk, Twitter çalışanların giriş kartlarını pazartesi gününe kadar iptal etti

Twitter ofisi çalışanlara kapatıldı
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre, Twitter ofisleri kapatıldı ve personele 21 Kasım Pazartesi gününe kadar geri dönmemelerini söyledi. Hiç kimsenin sitelerine girmeye çalışmamasını sağlamak için rozet erişimi de askıya alındı.

İddialara göre Twitter'dan şu an için kovulmayan çalışanlar, Musk tarafından hazırlanan ve “esnek çalışma saati” adı altında fazla mesaiye zorlayan belgeyi imzalamak zorunda kalacak.

Ofislerin neden kapatıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Twitter çalışanlarına geniş çapta bildirilen mesajda, “Bugünden itibaren ofis binalarımızı geçici olarak kapatıyoruz. Çalışanlarımızın giriş kartlarının mevcut yetkileri askıya alınacak. Ofisler 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Lütfen gizli şirket bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin.” denildi.

Twitter ile ilgili yayınlanan bir raporda, taahhüdü imzalamayı reddeden herkese işi bırakmasının söyleneceği ve üç aylık kıdem tazminatı verileceği belirtildi.

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