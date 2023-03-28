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Elon Musk'tan tepki çeken karar. Twitter iyice kast sistemine döndü

Twitter'ı satın aldıktan sonra aldığı bir dizi kararla şimşekleri üzerine çeken Elon Musk, "mavi tik"i olmayanlara anket özelliğini kapatmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:12
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Elon Musk'tan tepki çeken Twitter kararı

Elon Musk'tan tepki çeken karar. Twitter iyice kast sistemine döndü
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AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Twitter'daki anketlerde yalnızca onaylı hesapların oy kullanmasına izin verilecek.

15 Nisan'dan itibaren ise yalnızca ücretli "Twitter Blue" özelliğine sahip kullanıcıların gönderileri, sosyal medya uygulamasının diğer kullanıcılarına önerilecek.

Değişiklik kapsamında, ödeme yapmayan hesaplardan gelen gönderiler, "Sana Özel" başlığındaki önerilen tweet akışına dahil edilmeyecek.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ
Musk, değişikliğin "gelişmiş yapay zeka robotlarının kontrolü ele geçirmesine yönelik tek gerçekçi yol olduğunu, aksi takdirde bunun, umutsuzca kaybedilen bir savaş olacağını" belirterek "Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecek." ifadesini kullandı.

Bazı kullanıcılar, tartışmalı hesapların para ödeyerek öne çıkabileceğini belirterek değişiklikleri eleştirdi.

"Twitter Blue", kullanıcıların hesabına "mavi onay rozeti" ekleyen ücretli bir aylık abonelik hizmeti olarak kullanıma sunuluyor.

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