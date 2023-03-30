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Twitter uygulamaları ücretli oluyor. İşte fiyatlar

Üçüncü taraf Twitter uygulamaları ücretli olacak. Detaylar da açıklandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:27
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Üçüncü taraf Twitter uygulamaları ücretli oluyor

Twitter uygulamaları ücretli oluyor. İşte fiyatlar
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API erişi sağlayan üçüncü taraf Twitter uygulamalarıyla ilgili kötü haber geldi.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Tweetdeck gibi uygulamalar artık ücretli oluyor. Aylık para ödemek zorundalar.

API erişiminde aylık 1500 tweet gönderimi sağlayan ve test gibi amaçlara hizmet eden temel paket ücretsiz olarak sunuluyor.

Aylık 50000 tweet atma ve 10000 tweet okuma paketi 100$ ücrete sahip. İşletmeler için ise Enterprise adı altında farklı paketler daha sonra duyurulacak.

Kullanıcısı ve Twitter uygulamaları belirli ücret ödeyecek.

Diğer taraftan API erişimi kullanan araştırmacı ve akademisyenlere yönelik nasıl bir paket hazırlanacak merak ediliyor.

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