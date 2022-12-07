Elon Musk Twitter'daki dengeleri açıkladı: Twitter avukatı James Baker'ı kovdu

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla platformun avukatı James Baker'ın kovulduğunu açıkladı.

Salı günü Elon Musk tarafından yapılan paylaşımda "Baker, halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki olası rolüne ilişkin endişeler ışığında, bugün Twitter'dan çıkarıldı" ifadeleri yer aldı.

Twitter'dan önce FBI'ın avukatı olan Baker'ın, 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden'la ilgili çıkan haberleri Twitter'da sansürlediği ortaya çıkmıştı.

Başkan Biden'ın ekibi tarafından sansür talebi Twitter'ın eski yönetimine iletilmişti. Musk, Baker'ın işten çıkarılmadan önce konuya dair sorgulandığını söylemiş, avukatın verdiği yanıtların "inandırıcı olmadığını" duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Matt Taibbi, Twitter'ın eski yönetimi ile Demokratlar arasındaki sansür yazışmalarını geçen cumartesi Twitter hesabından paylaştı. Taibbi'nin "Twitter Dosyaları" başlığı ile yayınladığı ifşalar arasında, Twitter çalışanlarının birbirleri ile yaptıkları yazışmalar da yer aldı.

Taibbi, Baker'ın "tartışmalı bir figür" olduğunu belitti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 yılı başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton tarafından Rusya ile "gizli anlaşma" yapmakla suçlanmıştı. Baker, bu dönemde FBI'ın eski Direktörü James Comey'in baş danışmanıydı.