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Musk talimat verdi: Twitter yönetimi artık yavaşlasın

Elon Musk, Twitter 'da yer alan sahte hesapların kapanması konusunda Twitter yönetimine yeni talimat verdi. Yönetimin artık yavaşlaması gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 12:30
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Elon Musk sahte hesapların kapatılması konusunda yavaşlatma emri verdi

Musk talimat verdi: Twitter yönetimi artık yavaşlasın
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Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Twitter ekibine doğrulanmayan bütün spam hesapların platformdan silinmesi emrini yaklaşık bir hafta öncesinde vermişti. Musk, bu talimattan sonra sebeple takipçi sayılarda azalma olacağını duyurmuştu. Ancak bir kullanıcı, Elon Musk’a Twitter'da kişilere pozitif enerji veren paylaşımlar yapan bir hesabın da kapatıldığını söyledi.

Elon Musk, Twitter kullanıcısının sahte hesaplar için şikayetinin üzerine şöyleydi:

Twitter ekibi sahte hesapları askıya alma konusunda biraz yoğundu, artık soğutma moduna geçebilir.

Elon Musk ayrıca çok fazla spam hesabı temizlediklerini açıkladı. Twitter satın alındıktan sonra sahte hesaplar, bir dönem engel olan etmenlerden biriydi. Çünkü şirketin platform için belirttiği sahte hesap sayısıyla Musk’ın ekibinin hesapladığı sayı örtüşmüyordu.

Ünlü CEO, Twitter‘ı satın almadan aylar önce sahte hesapları yeneceğini ya da bunu denerken öleceğini söylemişti. Satın almayla göreve getirilen Twitter Güvenlik Başkanı Ella Irwin, Elon Musk’ın Twitter konusundaki önceliğinin güvenlik olduğunu açıkladı. Sosyal medya devinde sahte hesap ve zararlı içeriği kontrol etme konusunda yapay zekaya daha fazla güvendiğini söyledi.

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