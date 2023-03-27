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Onlarca para verilen Twitter'da mavi tik gizlenebilecek

Tüm dünyada aktif hale getirilen Twitter Blue aboneleri için yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Ücretli abonelik hizmetinde mavi tik modunun gizlenebileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:13
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Twitter'daki mavi tik özelliğinin gizlenebileceği açıklandı

Onlarca para verilen Twitter'da mavi tik gizlenebilecek
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Global çapta kullanıma geçen Twitter Blue'nun yeni kuralları ortaya çıktı.  3 aylık süre içerisinde 11 milyon aboneye ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Twitter, ücretli abonelik hizmetine yeni özellikler ekledi.

Twitter Blue kullanıcıları, yakın zamanda gelecek olan düzenlemeyle birlikte istedikleri takdirde profillerinin hemen yanında yer alan mavi tik sembolünü kaldırabilecek.

MAVİ TİK GÖZÜKSÜN İSTENMİYORSA GİZLENEBİLECEK

Teknoloji konusunda analizleri ile bilinen Alessandro Paluzzi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla  Twitter Blue abonelerinin istedikleri takdirde mavi tik özelliğini kapatabileceklerine dair bir özelliğin geliştirildiğini duyurdu.

Tüm kullanıcıların merak ettiği  "Eğer mavi tik gözüksün istemiyorsam para ödemenin anlamı ne?" sorusunun cevabı ise  tweet altındaki sohbetlerde öne çıkıyor ve daha az reklam görmek gibi birçok yan özelliğe sahip oluyor. Ayrıca Twitter Blue abonelerine daha geliştirilmiş bir haber sistemi de sunuluyor. İçerik üreticileri için önemli olan noktalardan biri de tabii ki gelir paylaşımı olarak yorumlanıyor.

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