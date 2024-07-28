Uğur Dündar'ı da sonunda çıldırttılar. 2 bin liralık tarife mi olur

Türkiye'nin gözde tatil beldeleri Bodrum, Çeşme ve Alaçatı adeta fahiş fiyatlarda yarışır durumda. 3 top dondurmanın 750 liraya satılması ile Bodrum gündeme otururken sokakları turistlerde dolup taşan Alıçatı'da ise kafelerin yüksek fiyatları nedeni ile boş kalması gözlerden kaçmamıştı.

Ancak fahiş fiyatlar yiyecek içecek sektörü ile sınırlı kalmadı. Ünlü gazeteci Uğur Dündar tatil yaptığı Alaçatı'da gördüğü 2 bin liralık tarife karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çeşme-Alaçatı'da traş olmak üzere berbere giden erkekler gittiklerine gideceklerine pişman oluyor. Uğur Dündar da berber fiyat tarifeleri karşısında isyan edenler arasına katıldı.

Uğur Dündar bir saç sakal traşı için Alaçatı'de istenen 2 bin liralık ücretin artık yüksek enflasyon ile ilgisi olmaktan çıktığını söyledi. Uğur Dündar paylaşımında " Çeşme-Alaçatı'da saç sakal traşını 2 bin liraya yapan berber-kuaför var! Yanlış okumadınız, saç-sakal kesimi 2 bin lira. Artık bu enflâsyonla izah edilebilir bir durum olmaktan çıktı, şuursuzca sürdürülen furyaya dönüştü!.. Sonra da emekliye... Nokta." diye yazdı.