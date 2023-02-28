Ümit Özdağ cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Tek bir şart koydu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya önemli açıklamalarda bulundu. Özdağ, Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını ve adaylarının Muharrem İnce olacağını söyledi.

"YAVAŞ YOKSA İNCE"

Özdağ ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olması halinde onu destekleyeceklerini belirtti.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Özdağ, sadece gençlerden aldıkları oyun partiyi yüzde 2’nin üstüne taşıdığını söyledi. İnsanların partiyi desteklediklerini ama bunu dile getirmekten çekindiğini öne sürdü.

Özdağ ayrıca, Muharrem İnce’nin genel başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi’yle ittifak yapacaklarını söyledi. Böylece Zafer Partisi’nin ‘kesinlikle ve rahatça’ barajı geçeceğini savundu.

Özdağ, ittifakın cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olacağını söyledi ve “Mansur Yavaş’ı aday göstermekten vazgeçtiniz mi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Onu biz aday gösteremeyiz ama CHP Mansur Bey'i aday yaparsa biz aday çıkarmayız ve onu destekleriz.”

NE OLMUŞTU?

Özdağ, birçok kez cumhurbaşkanı aday olarak Mansur Yavaş’ı görmek istediklerini belirtmiş, hatta Yavaş altılı masa tarafından aday gösterilmezse ona teklif götüreceklerini söylemişti.