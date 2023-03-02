Altılı Masa aday belirlemek için toplandı. İşte Türkiye’nin beklediği karar öncesi son kulisler

Ülkeyi derinden sarsan büyük depremlerin ardından 'Seçimler ertelenecek mi' tartışması sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında 14 Mayıs'ı işaret etti.

Bu açıklamaların ardından gözler Altılı Masa'nın bugün gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

Altılı Masa'nın bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek. Toplantıda aday ismi belirlenince açıklanıp açıklanamayacağı şu an için belli değil.

Adayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim kararını alıp, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini ilan etmesinin ardından özel bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanacağı düşünülüyor.

Kulislerde adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday gösterilse de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, bütün seçenekler masada olacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde bir araya gelecek.

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Altılı masanın aday belirleme toplantısına CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday adayı olarak otururken, İYİ Parti cephesinde ise Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in toplantıda Mansur Yavaş’ı aday olarak sunması beklenirken, DEVA lideri Babacan’ın da kendi adaylığını önerme eğiliminde olduğu aktarıldı.

Diğer yandan Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile Yeni bir Sabah programının konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Ben bugün adayı konuşacaklarını ve karara bağlayacaklarını bekliyorum” dedi.

Tüm partilerin beklentisinin bu yönde olduğunun altını çizen Özel, şöyle devam etti:

“İsmi ilan edilmeyebilir, ilan edileceği gün söylenir. Karara bağlayacaklarını bekliyorum. Örneğin 'Pazar günü Arena'da 6 lider adayımızı ilan edeceğiz' diyebilirler. Orada yazılı olarak ilan etmek yerine 'Şu tarihte şu salonda adayımızın tanıtımı olacak' diyebilirler.”