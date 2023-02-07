Ümit Özdağ yağma videosu olay yarattı

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken farklı noktalardan gelen görüntülerde yağmacıların ortaya çıktığı görülmüş, yayınlanan videolar büyük tepki almıştı. Bir yağma videosu da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Ümit Özdağ, hiçbir yardım gitmeyen bölgelerde yağma olduğunu belirtip vur emri istedi. Özdağ’ın paylaştığı videoda Suriyelilerin Hatay’dan Elbistan’a yağma için kamyonetlerle geldikleri ve yağma yaptıkları görüldü.

Özdağ, "Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız" dedi.