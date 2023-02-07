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Ümit Özdağ yağma videosu olay yarattı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, deprem bölgesinden bir yağma videosu paylaştı. Videoda Hatay'dan Elbistan'a gelen Suriyelilerin yağmaya başladığı iddiası gündeme getirildi. Özdağ videonun devamında yağmacılara karşı derhal vur emri verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:48
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Ümit Özdağ deprem bölgesinden yağma videosu paylaştı

Ümit Özdağ yağma videosu olay yarattı
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Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken farklı noktalardan gelen görüntülerde yağmacıların ortaya çıktığı görülmüş, yayınlanan videolar büyük tepki almıştı. Bir yağma videosu da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Ümit Özdağ, hiçbir yardım gitmeyen bölgelerde yağma olduğunu belirtip vur emri istedi. Özdağ’ın paylaştığı videoda Suriyelilerin Hatay’dan Elbistan’a yağma için kamyonetlerle geldikleri ve yağma yaptıkları görüldü.

Özdağ, "Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

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Kamül Kityemez
7.02.2023 18:33
Zaten ülkerini terk etmişler , bunları topladılar ülkemize. Bunlardan bir hayır gelmez. Ortalık sakinleşince hepsi gönderilsin.  
 
1950
7.02.2023 18:00
Akp-MHP oy verecekler seyredin de belki insafa gelir de oy vermezsiniz??  
 
CNR GNLLN
7.02.2023 17:57
dünyada her ülkede böyle yağma yapanlara karşı vur emri çıkartılır..yapanın yanına kalırsa. ülke iç savaşa kadar gider.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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