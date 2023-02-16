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Kıvanç Tatlıtuğ ''Türkiye Tek Yürek'' kampanyası yayınına girişiyle gündem oldu

Daha önce AHBAP için de telefon başına gelen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ''Türkiye Tek Yürek'' kampanyasının yapıldığı stüdyoya girişiyle gündem oldu. Oyuncunun sözleri de dikkat çekti.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:41
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stüdyoya girişi gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ''Türkiye Tek Yürek'' kampanyası yayınına girişiyle gündem oldu
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Türkiye Tek Yürek kampanyasında ünlü isimler telefon başına geçerek bağış topladı. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaralarını sarmak için günlerdir çabalayan Kıvanç Tatlıtuğ'un ortak canlı yayının yapıldığı stüdyoya girdiği anlar gündem oldu

Tatlıtuğ'un o girişi Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Kuzey tekinoğlu karakterine benzetildi. O anlar sosyal medyada binlerce yoruma sebep oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ayrıca konuşmasında, “Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç bu kadar acımamıştı” dedi.

Oyuncu geçtiğimiz günlerde AHBAP'a 950 bin TL bağışta bulundu. Oyuncu geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek de sağlamıştı.

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