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  • Pınar Altuğ kocası için ''Çocuğu gibi görünüyor'' yorumu karşısında çıldırdı

Pınar Altuğ kocası için ''Çocuğu gibi görünüyor'' yorumu karşısında çıldırdı

Sosyal medyada takipçilerine cevap vermekten sakınmayan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ, bir takipçisinin, eşi hakkında yaptığı "Çocuğu gibi görünüyor" yorumuna tepkisiz kalamadı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 12:22
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Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan kocası Yağmur Atacan hakkında gelen yoruma çıldırdı.

Pınar Altuğ kocası için ''Çocuğu gibi görünüyor'' yorumu karşısında çıldırdı
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Uzun yıllar Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medyada takipçilerine yanıt vermekten geri duramıyor.

Pınar Altuğ ile eşi arasındaki yaş farkı zaman zaman gündem olmaya devam ederken yine bu konuyla ilgili gelen bir yorum karşısında ünlü oyuncu adeta çıldırdı.

 Pınar Altuğ bir takipçisinin "Yine çocuğu gibi görünüyor. Ne zaman büyüyecek?" yorumuna kayıtsız kalamadı.

Altuğ, "Rahatladınız mı?" diyerek tepki gösterdi. 

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