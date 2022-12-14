Pınar Altuğ kocası için ''Çocuğu gibi görünüyor'' yorumu karşısında çıldırdı

Uzun yıllar Çocuklar Duymasın'da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medyada takipçilerine yanıt vermekten geri duramıyor.

Pınar Altuğ ile eşi arasındaki yaş farkı zaman zaman gündem olmaya devam ederken yine bu konuyla ilgili gelen bir yorum karşısında ünlü oyuncu adeta çıldırdı.

Pınar Altuğ bir takipçisinin "Yine çocuğu gibi görünüyor. Ne zaman büyüyecek?" yorumuna kayıtsız kalamadı.

Altuğ, "Rahatladınız mı?" diyerek tepki gösterdi.