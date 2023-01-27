Pınar Altuğ'dan kızının doğum gününde yürek yakan paylaşım

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan, 15 yıl önce dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2009 yılında ise kızları Su'ya kavuştu.

Ünlü çiftin kızları Su bugün 14. yaşına bastı. Pınar Altuğ, Instagram hesabından Su'nun doğum gününe özel bir paylaşımla kutladı.

Kızı ile bir fotoğraf paylaşan Altuğ arkasına da annesinin bir fotoğrafını koydu.

ANNEMİ KAYBETTİĞİM HASTANEDE KIZIMI DOĞURDUM

Annesini kaybettiği gün ve hastanede kızına kavuştuğunu belirten ünlü oyuncu paylaşımından şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün. Canım annem keşke yanımda olabilseydin keşke kızımı kucağına alabilseydin. Ama bizi gördüğünü biliyorum. Canımın içi, bir tanecik kızım iyi ki ama iyi ki doğmuşsun, seni dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum."